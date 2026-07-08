Inspirada en hechos reales: la miniserie de Netflix perfecta para el feriado

Leyendas es una miniserie británica de suspenso criminal inspirada en hechos reales. Fue creada por Neil Forsyth y está disponible en Netflix.

Netflix sigue sorprendiendo con el contenido de su extenso catálogo. Una de las producciones que llama la atención es Leyendas, una miniserie británica de suspenso criminal inspirada en hechos reales. Creada por Neil Forsyth, la ficción se estrenó en la plataforma el 7 de mayo de 2026 y está compuesta por seis episodios.

La historia se desarrolla en el Reino Unido a comienzos de la década de 1990, cuando el tráfico de drogas representaba un gran desafío para las autoridades. La trama sigue a un grupo de empleados del servicio de Aduanas que asume nuevas identidades para infiltrarse en algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Su misión consiste en obtener información desde adentro y desmantelar las redes de narcotráfico. La serie está inspirada en una operación encubierta real.

NETFLIX Leyendas pertenece a los géneros drama, thriller y crimen. Tiene una duración de seis episodios, que rondan los 50 minutos. El reparto está encabezado por Tom Burke, Steve Coogan y Tom Hughes. También participan Hayley Squires, Aml Ameen, Jasmine Blackborow, Douglas Hodge, Johnny Harris, Alex Jennings y Con O'Neill, entre otros. La dirección estuvo a cargo de Brady Hood y Julian Holmes.

Uno de los aspectos distintivos de la miniserie es que pone el foco en personas comunes que deben asumir una doble vida para cumplir una misión de alto riesgo. A lo largo de los episodios, los personajes enfrentan dilemas personales, presiones constantes y el peligro de que sus verdaderas identidades sean descubiertas por las organizaciones criminales.

Se presenta como una opción atractiva para quienes disfrutan de los thrillers policiales inspirados en operaciones reales. Su combinación de suspenso, drama e investigación la convierte en una de las producciones británicas destacadas disponibles actualmente en Netflix. Es una buena propuesta para disfrutar el próximo feriado.