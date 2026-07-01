Día no laborable: qué pasa si te hacen trabajar el próximo 10 de julio

El 10 de julio será día no laborable con fines turísticos en Argentina. Qué significa, quiénes descansan, cómo se paga y en qué se diferencia de un feriado.

El jueves 9 de julio se celebrará el Día de la Independencia, uno de los feriados nacionales inamovibles de Argentina. Al día siguiente, el viernes 10 de julio, el Gobierno fijó un día no laborable con fines turísticos para favorecer un fin de semana largo. Sin embargo, ambas fechas no tienen el mismo alcance y eso genera dudas entre trabajadores y empleadores.

La principal diferencia es que un feriado nacional es de cumplimiento obligatorio. En esos casos, quienes no trabajan cobran su salario normalmente y quienes deben prestar servicios tienen derecho, en la mayoría de los casos, a percibir una remuneración especial prevista por la legislación laboral (el pago doble).

Qué pasará el 10 de julio, día no laborable El viernes 10 de julio será un día no laborable con fines turísticos. Esto significa que, para el sector privado, la decisión de otorgar o no el día de descanso queda en manos del empleador. Es decir, algunas personas podrán disfrutar del fin de semana largo de cuatro días y otras deberán trabajar con normalidad.

Si una empresa decide abrir sus puertas el 10 de julio, los empleados que trabajen esa jornada cobrarán su sueldo habitual. A diferencia de lo que ocurre en un feriado nacional, la ley no establece el pago doble por tratarse de un día no laborable. Por eso, las condiciones dependen de la decisión de cada empleador o de lo que establezcan convenios específicos.

El 10 de julio es día no laborable istockphoto En la administración pública nacional, en cambio, los días no laborables con fines turísticos suelen implicar suspensión de actividades, salvo en los servicios esenciales. También muchas entidades bancarias, organismos públicos y algunas instituciones educativas modifican su funcionamiento, aunque cada jurisdicción puede definir su modalidad de trabajo.