Mercado Libre baja casi $1.000.000 uno de los celulares Huawei más potentes

Mercado Libre volvió a ubicar entre sus ofertas del día a un celular de gama alta con una rebaja importante. Se trata del Huawei Pura 80, un smartphone que combina 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno, cámara principal de 50 megapíxeles y batería de 5170 mAh.

El equipo figura en la tienda oficial de Huawei dentro de Mercado Libre y aparece con un descuento del 48%. Según la publicación, el precio anterior era de $2.009.999 y ahora queda en $1.044.999, lo que representa una baja cercana al millón de pesos.

Además del descuento, la publicación permite pagar el celular en 12 cuotas de $87.083,25. También cuenta con envío gratis, retiro gratis en puntos habilitados y stock disponible.

El Huawei Pura 80 apunta a quienes buscan un celular potente para uso diario, redes sociales, fotos, videos y aplicaciones exigentes. Uno de sus puntos fuertes es la memoria: tiene 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una combinación que permite trabajar con varias apps abiertas y guardar fotos, videos y archivos sin depender tan rápido de la nube .

La pantalla es de 6 pulgadas, con un diseño de bordes planos y terminación en color rosa pálido. En la publicación de Mercado Libre también se destaca que el equipo cuenta con NFC, WiFi, conector USB-C y compatibilidad Dual SIM, con dos ranuras para tarjeta SIM.

El celular Huawei publicado en Mercado Libre tiene 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento y batería de 5170 mAh. Huawei

En fotografía, el Huawei Pura 80 incorpora una cámara trasera principal de 50 megapíxeles y una cámara frontal de 13 megapíxeles. La marca también promociona su sistema XMAGE Ultra Chroma, además de cancelación de ruido con inteligencia artificial, una función útil para llamadas, videos y grabaciones en ambientes con sonido de fondo.

Cuánto cuesta el Huawei Pura 80 en Mercado Libre

El Huawei Pura 80 aparece publicado en Mercado Libre con un precio final de $1.044.999. La oferta marca un 48% OFF, ya que el valor previo informado era de $2.009.999.

También se puede pagar en 12 cuotas de $87.083,25. Según la publicación, el equipo corresponde al modelo Huawei Pura 80, fue lanzado en 2025, tiene procesador Kirin 9010S y sistema operativo EMUI 15.