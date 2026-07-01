Ideal para ver en una tarde: la serie que lleva al periodismo policial al corazón del submundo de Tokio

Disponible en HBO Max, esta serie inspirada en hechos reales sigue a un joven periodista que se mete en los rincones más oscuros de Tokio.

La serie está inspirada en el libro de Jake Adelstein y sigue su entrada al mundo del periodismo policial en Japón.

No todas las series criminales encuentran una identidad propia tan rápido. Algunas tardan varios episodios en definir su tono, pero Tokyo Vice lo hace desde el arranque, apoyándose en el periodismo, la corrupción y el submundo criminal de una ciudad que nunca termina de mostrarse del todo. La serie está inspirada en la historia de Jake Adelstein y hoy puede verse en HBO Max en Argentina.

La trama sigue a Jake, un joven periodista estadounidense que logra ingresar a un importante diario de Tokio a fines de los 90. Lo que en principio parece el comienzo de una carrera prometedora se transforma rápidamente en otra cosa cuando empieza a acercarse a casos policiales cada vez más delicados y a una red de vínculos donde se cruzan la yakuza, la policía y los intereses de poder.

Desde ahí, la serie construye una historia marcada por la tensión, el riesgo y la sensación de que cada paso puede empujarlo demasiado lejos.

Con Ansel Elgort y Ken Watanabe, la serie construye un thriller criminal con yakuza, policías y una ciudad cargada de secretos. HBO Uno de los puntos más fuertes de Tokyo Vice está en su clima. Más que apoyarse en golpes constantes o en la espectacularidad, la serie encuentra fuerza en la atmósfera, en la ciudad y en la forma en que el peligro se va instalando de a poco. Tokio aparece como un escenario tan fascinante como hostil, y buena parte del atractivo está en cómo la historia mezcla fascinación con amenaza. Esta lectura se apoya en la premisa oficial de Max y en la presentación general de la serie.

También suma mucho el vínculo entre Jake y el detective Hiroto Katagiri, interpretado por Ken Watanabe. La serie no funciona solo como un thriller criminal, sino también como la historia de alguien que intenta entender las reglas de un mundo ajeno mientras queda atrapado cada vez más adentro. Esa dinámica le da espesor y hace que no se limite a ser una sucesión de casos o enfrentamientos.