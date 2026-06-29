El Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de aire polar: qué provincias tendrán nieve y temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de una masa de aire polar que avanzará sobre gran parte del país en los próximos días. Este fenómeno comenzará a sentirse con mayor intensidad desde el miércoles, cuando el frente frío ingrese con fuerza.

Como consecuencia, se espera un marcado descenso de la temperatura en casi todo el territorio nacional. En varias provincias, las máximas no superarán los 10°, mientras que las mínimas serán muy bajas, incluso con registros bajo cero en distintas regiones.

El punto más importante estará puesto en las nevadas. Las provincias cercanas a la cordillera aparecen como las más expuestas al avance del aire polar, especialmente San Juan, Mendoza y Neuquén. En paralelo, el noreste y el noroeste del país registrarán lluvias.

En cuanto a las nevadas, el pronóstico de Windy indica que la masa de aire polar empezará a generar nieve desde este lunes por la tarde y noche en el sur de Chile y Argentina. En esta primera etapa, el fenómeno afectará principalmente a sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Las nevadas comenzarán en la Patagonia y luego avanzarán hacia Neuquén, Mendoza y San Juan.

Durante el martes, las nevadas avanzarán hacia Chubut y Río Negro, también con mayor presencia en zonas cordilleranas y áreas de mayor altura. Luego, durante la madrugada del miércoles, el aire polar llegará con más fuerza a Neuquén y Mendoza, dos de las provincias donde se espera que la nieve tenga mayor impacto .

El miércoles será la jornada central del fenómeno para la zona cordillerana. Además de Neuquén y Mendoza, San Juan aparece entre las provincias con posibilidad de registrar nevadas, mientras que el noreste y el noroeste del país tendrán mayor probabilidad de lluvias.

El avance de la masa de aire polar generará nevadas en el sur del país y luego alcanzará a sectores de la cordillera. Windy

Las temperaturas previstas para el miércoles

El miércoles marcará el ingreso más fuerte del frente frío. Estas son las temperaturas mínimas y máximas previstas para cada provincia:

Jujuy: mínima 5° / máxima 13°

Salta: mínima 4° / máxima 13°

Formosa: mínima 10° / máxima 18°

Misiones: mínima 11° / máxima 17°

Tucumán: mínima 7° / máxima 13°

Chaco: mínima 9° / máxima 15°

Corrientes: mínima 9° / máxima 17°

Santiago del Estero: mínima 8° / máxima 15°

Catamarca: mínima 7° / máxima 11°

La Rioja: mínima 4° / máxima 13°

San Juan: mínima 2° / máxima 6°

Mendoza: mínima 1° / máxima 5°

San Luis: mínima 3° / máxima 7°

Córdoba: mínima 2° / máxima 12°

Santa Fe: mínima 6° / máxima 15°

Entre Ríos: mínima 6° / máxima 15°

Buenos Aires: mínima 3° / máxima 13°

La Pampa: mínima 2° / máxima 10°

Neuquén: mínima -1° / máxima 7°

Río Negro: mínima 5° / máxima 9°

Chubut: mínima -2° / máxima 6°

Santa Cruz: mínima -1° / máxima 4°

Tierra del Fuego: mínima 2° / máxima 4°

Entre las provincias más frías del miércoles aparecen Chubut, con -2°; Neuquén y Santa Cruz, con -1°; Mendoza, con 1°; y San Juan, con 2°. También Córdoba, La Pampa y Tierra del Fuego aparecen con mínimas de 2°.

El jueves será todavía más frío

Aunque el frente frío ingresará el miércoles, el jueves se espera un descenso más marcado de la temperatura. Ese día, varias provincias tendrán mínimas bajo cero y máximas muy bajas.

Jujuy: mínima 2° / máxima 5°

Salta: mínima 2° / máxima 5°

Formosa: mínima 13° / máxima 16°

Misiones: mínima 13° / máxima 17°

Tucumán: mínima 3° / máxima 7°

Chaco: mínima 12° / máxima 16°

Corrientes: mínima 13° / máxima 17°

Santiago del Estero: mínima 9° / máxima 14°

Catamarca: mínima 1° / máxima 6°

La Rioja: mínima -3° / máxima 6°

San Juan: mínima -2° / máxima 4°

Mendoza: mínima -1° / máxima 2°

San Luis: mínima -3° / máxima 4°

Córdoba: mínima 3° / máxima 10°

Santa Fe: mínima 6° / máxima 12°

Entre Ríos: mínima 6° / máxima 12°

Buenos Aires: mínima 1° / máxima 11°

La Pampa: mínima -2° / máxima 8°

Neuquén: mínima -3° / máxima 8°

Río Negro: mínima 4° / máxima 10°

Chubut: mínima 2° / máxima 9°

Santa Cruz: mínima 2° / máxima 7°

Tierra del Fuego: mínima 2° / máxima 6°

El ranking de frío para el jueves estará encabezado por La Rioja, San Luis y Neuquén, con mínimas de -3°. Luego aparecen San Juan y La Pampa, con -2°, mientras que Mendoza tendrá una mínima de -1° y una máxima de apenas 2°.

Con este escenario, la semana quedará marcada por el avance del aire polar, las nevadas en la Patagonia y la cordillera, y un fuerte descenso de la temperatura en gran parte del país.