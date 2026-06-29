Mendoza arranca la semana con heladas y una alerta por bajas temperaturas: conocé los departamentos más afectados

En Mendoza, el lunes arrancará con heladas y una mínima de apenas 1°, en una jornada con poca nubosidad y una tarde fresca.

Entre heladas y cielo con pocas nubes, en Mendoza se vivirá un lunes de pleno invierno desde la mañana.

La semana comenzará en Mendoza con mucho frío desde temprano. Para este lunes 29 se espera una jornada con poca nubosidad y tiempo estable en gran parte de la provincia, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico.

El dato más importante volverá a estar en las primeras horas del día, cuando las heladas se harán sentir con fuerza en distintos sectores de Mendoza. La mínima será de 1° y la máxima llegará a 13°, con vientos leves del sudeste que luego rotarán al noreste. En la cordillera, además, se espera cielo algo nublado, sin cambios importantes en alta montaña.

Además del frío rige una alerta por bajas temperaturas que pueden afectar a "los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas". Lo departamentos en alerta son este de Las Heras, La Paz, Santa Rosa, Lavalle y San Martín.