Cómo fueron las reacciones desde Mendoza al nombramiento de Santilli como jefe de Gabinete

Diego Santilli encabezará la Jefatura de Gabinete y referentes mendocinos de La Libertad Avanza y aliados expresaron su respaldo en redes sociales.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete tuvo rápida repercusión en Mendoza, donde referentes oficialistas expresaron su apoyo.

El Gobierno nacional confirmó el desembarco de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. Tras recibir un llamado formal este domingo, el actual ministro del Interior asistió a una reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, el paso previo a su jura al frente de la Jefatura de Gabinete.

La definición llegó luego de la renuncia de Manuel Adorni, cuya salida se aceleró en medio de denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito que venían generando tensión dentro de la administración nacional desde marzo. Con este cambio, el Ejecutivo busca reordenar una de las áreas centrales del Gobierno.

Las reacciones desde Mendoza Tras conocerse la designación, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, utilizó su cuenta de X para felicitar al nuevo funcionario. "Felicitaciones @diegosantilli!!! Éxitos en este nuevo desafío. Argentina debe concentrarse en los temas importantes para lograr afianzar el cambio que se está llevando adelante", escribió.

Hebe Casado y Luis Petri destacaron la continuidad del rumbo del Gobierno. X El diputado nacional Luis Petri también se expresó a través de la misma red social. Al citar la publicación de Javier Milei, publicó: "Felicitaciones y éxitos @diegosantilli! Todo el apoyo para seguir cambiando la Argentina junto al Presidente @JMilei".