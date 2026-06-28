Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de Mendoza a lo largo del fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 28 de junio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en dos departamentos de la provincia: Ciudad y San Rafael.
Cortes de luz programados para este domingo 28/6
Ciudad
- En calle Belgrano, entre Rivadavia y Colón, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Moro y Echevarrieta; Cuadro Benegas. De 15.00 a 16.00 h.