Árbol lluvia de oro: cómo cuidar esta planta exótica en Mendoza y disfrutar de sus flores en primavera

En Mendoza, el árbol lluvia de oro necesita protección invernal y sol para lucir sus flores amarillas.

El árbol de oro es conocido por sus racimos de flores amarillas, que parecen una cascada dorada Esta característica los ha convertido en un árbol decorativo muy aclamado y te contamos el secreto para que crezca fuerte en Mendoza, sobre todo en épocas de heladas.

La clave para resguadarlo del frio mendocino es protegerlo de las heladas, ya que es una especie de origen tropical. Durante los primeros 3 o 4 años es vulnerable al frío por lo que hay que utilizar mantas antiheladas y colocarlo en el sector más reparado del jardín.

Pero además de un "refugio", necesita al menos 6 a 10 horas diarias de luz solar directa para asegurar su floración. Mendoza suele tener suelos secos, por lo que se debe enriquecer el sustrato con mantillo orgánico y asegurar un buen drenaje.

El árbol tropical que puede crecer en Mendoza. Shutterstock Más cuidados para que tu árbol crezca fuerte y sano En cuanto a riego, el árbol necesita 2 o 3 riegos por semana en sus primeros años de vida. El objetivo es mantener la tierra húmeda, pero nunca encharcada. Una vez establecido, el riego se puede espaciar un poco más.

La poda es tan importante como los otros cuidados. Eliminar las ramas secas o enfermas durante el invierno es esencial para garantizar su salud, estimular su floración y crecimiento, y prevenir accidentes.