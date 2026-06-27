Los espectáculos que renuevan la cartelera de Mendoza este domingo 28 de junio y no te los podés perder

Este domingo 28 de junio , Mendoza se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de una variada agenda cultural. Con opciones que van desde propuestas infantiles hasta experiencias sonoras únicas, teatro y danza, los espacios locales abren sus puertas con alternativas ideales para todos los gustos.

Chingalepa : una de las propuestas artísticas más queridas por los niños en Latinoamérica llega por primera vez a Mendoza . Se trata del grupo Chingalepa, que presentará su nuevo y esperado show Soplaré Soplaré en nuestra provincia.

La entrada general tiene un valor de $35.000 y se adquiere por la página EntradaWeb . El ingreso al evento será por orden de llegada. Los menores abonan entrada a partir de los 2 años; quienes no paguen deberán compartir la butaca con el adulto responsable que los acompañe.

Expectativa y Realidad. Gentileza Prensa.

Expectativa y Realidad: a lo largo del espectáculo se despliega una tensión constante entre lo que soñamos y lo que vivimos: entre la promesa de plenitud personal y la crudeza de un mundo amenazado por la violencia, la intolerancia y la precariedad. En este escenario, también irrumpen personajes como influencers y gurúes que venden sus fórmulas de éxito, promesas de libertad financiera y caminos rápidos hacia la abundancia tratando de confundir a la murga en su búsqueda de bienestar.

Dónde: Sala 2 de la Nave Cultural (Av. España 2110, Ciudad)

Horario: 20.30 h.

La entrada general tiene un costo de $22.000 y se compra por EntradaWeb.

Vibras, ciclo holofónico: Pink Floyd – The Wall. EntradaWeb.

Vibras, ciclo holofónico: Pink Floyd – The Wall: viví una experiencia de escucha única con los parlantes holofónicos by Zuccarelli, una tecnología extraordinaria de la que existen solo 4 sistemas en el mundo.

Dónde: Fundación Pianoforte (Luzuriaga 558, Ciudad).

Horario: 20 h.

La entrada general tiene un valor de $15.000 y se consigue por EntradaWeb.

Caos onírico. EntradaWeb.

Caos onírico: una creación colectiva sobre las distintas interpretaciones de los sueños y como influyen en nuestra cinesia y la comunicación con los otros. Las danzas se inspiran en textos de Borges, Calderón de la Barca, Capítulos de Génesis, Huidobro y Kemelmajer. La música es una selección de obras de Narvaez, Giuliani, Tchaicovsky, Gershwing, Kitaro, Lizt, Ded can Dance. Las coreografías se crearon de manera grupal a partir de las percepciones individuales y sus respuestas expresivas y estéticas de la actividad onírica.

Dónde: Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad).

Horario: 21 h.

La entrada general tiene un valor de $18.000 y se adquiere por EntradaWeb. Los menores abonan entrada a partir de los 5 años.