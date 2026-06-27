Los espectáculos que renuevan la cartelera de Mendoza este domingo 28 de junio y no te los podés perder
Desde el debut de un esperado show infantil hasta experiencias sonoras únicas y teatro, te contamos cuáles son los imperdibles de este domingo
Este domingo 28 de junio, Mendoza se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de una variada agenda cultural. Con opciones que van desde propuestas infantiles hasta experiencias sonoras únicas, teatro y danza, los espacios locales abren sus puertas con alternativas ideales para todos los gustos.
¡Descubrí los destacados de la fecha!
Chingalepa: una de las propuestas artísticas más queridas por los niños en Latinoamérica llega por primera vez a Mendoza. Se trata del grupo Chingalepa, que presentará su nuevo y esperado show Soplaré Soplaré en nuestra provincia.
Dónde: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad)
Horario: 16 h.
La entrada general tiene un valor de $35.000 y se adquiere por la página EntradaWeb. El ingreso al evento será por orden de llegada. Los menores abonan entrada a partir de los 2 años; quienes no paguen deberán compartir la butaca con el adulto responsable que los acompañe.
Expectativa y Realidad: a lo largo del espectáculo se despliega una tensión constante entre lo que soñamos y lo que vivimos: entre la promesa de plenitud personal y la crudeza de un mundo amenazado por la violencia, la intolerancia y la precariedad. En este escenario, también irrumpen personajes como influencers y gurúes que venden sus fórmulas de éxito, promesas de libertad financiera y caminos rápidos hacia la abundancia tratando de confundir a la murga en su búsqueda de bienestar.
Dónde: Sala 2 de la Nave Cultural (Av. España 2110, Ciudad)
Horario: 20.30 h.
La entrada general tiene un costo de $22.000 y se compra por EntradaWeb.
Vibras, ciclo holofónico: Pink Floyd – The Wall: viví una experiencia de escucha única con los parlantes holofónicos by Zuccarelli, una tecnología extraordinaria de la que existen solo 4 sistemas en el mundo.
Dónde: Fundación Pianoforte (Luzuriaga 558, Ciudad).
Horario: 20 h.
La entrada general tiene un valor de $15.000 y se consigue por EntradaWeb.
Caos onírico: una creación colectiva sobre las distintas interpretaciones de los sueños y como influyen en nuestra cinesia y la comunicación con los otros. Las danzas se inspiran en textos de Borges, Calderón de la Barca, Capítulos de Génesis, Huidobro y Kemelmajer. La música es una selección de obras de Narvaez, Giuliani, Tchaicovsky, Gershwing, Kitaro, Lizt, Ded can Dance. Las coreografías se crearon de manera grupal a partir de las percepciones individuales y sus respuestas expresivas y estéticas de la actividad onírica.
Dónde: Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad).
Horario: 21 h.
La entrada general tiene un valor de $18.000 y se adquiere por EntradaWeb. Los menores abonan entrada a partir de los 5 años.