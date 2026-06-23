El emotivo comercial hecho en Mendoza que logró un importante premio en un festival internacional

Una producción gestada en Mendoza acaba de demostrar que la sensibilidad humana sigue siendo lo más valioso en la comunicación actual. La campaña No elegiste tu montaña, pero sí con quién subirla se quedó con el segundo lugar en la categoría "Creatividad y film" del White Square International Festival of Creativity, una de las competencias globales más reconocidas en el ámbito del marketing y la comunicación.

El logro de la pieza cobra doble relevancia en el circuito publicitario actual: además de competir contra 1.115 trabajos de más de 40 países, fue la única distinción que recibió la Argentina en todo el certamen.

Detrás del desarrollo conceptual se encuentra Esteban Ruiz , director de Retina y especialista en Storytelling y narrativa estratégica. La producción fue encargada por Scienza Uruguay, una entidad médica orientada a tratamientos de alta complejidad.

Para este desafío, el enfoque publicitario evitó los recursos tradicionales de la industria farmacéutica, dejando de lado los detalles operativos o de distribución para priorizar el factor humano.

Visualmente, el comercial , que fue protagonizado por Diego Amador Nogara, utiliza el terreno montañoso como un reflejo de las dificultades inesperadas de la vida. La trama expone los momentos de quiebre y vulnerabilidad físicos que acarrea un diagnóstico, contrastando esa cuesta arriba con el soporte científico y afectivo que modifica el destino de los pacientes. El rodaje se ejecutó por completo en escenarios naturales mendocinos, fusionando la fuerza estética del paisaje con una atmósfera de profunda sensibilidad.

La pieza fue encargada por Scienza Uruguay, una entidad médica enfocada en tratamientos de alta complejidad.

Tras obtener esta importante distinción, Esteban Ruiz dialogó con MDZ Show sobre este trabajo:

Ruiz conversó con MDZ Show tras este logro. Gentileza Prensa.

- ¿Qué significa para un creativo mendocino competir y destacarse en un festival internacional de este nivel?

- Es una alegría enorme, sobre todo por validar que las ideas que uno tiene son aceptadas por un cliente de Uruguay, y distinguidas por un jurado de más de 40 países.

- ¿Qué buscaban que sintiera la persona que viera el video por primera vez?

- Nos llegaron comentarios muy lindos con la prensa que ha tenido el premio, y algunos muy del corazón hablando que "se sintieron interpelados por el comercial" esa es la mejor noticia de todas, más que el premio. Que la marca logró "conectar" con el verdadero dolor del paciente.

El comercial se grabó en Mendoza. Gentileza Prensa.

- Desde la idea inicial hasta el resultado final, ¿cuánto tiempo llevó desarrollar esta campaña?

- 6 meses

- Entre más de 1.100 trabajos de 40 países, ¿qué creés que vio el jurado en esta campaña?

- Habría que preguntárselo a ellos, jaja. Pero entiendo que la simpleza de la idea unida a una verdad universal. Y cuándo hablo de simpleza no me refiero a algo fácil o peyorativo, todo lo contrario. Las grandes ideas son simples en su naturaleza, y para quienes nos dedicamos a el negocio de las ideas sabemos que es lo que más cuesta lograr.

La campaña priorizó el factor humano, la empatía y la sensibilidad. Gentileza Prensa.

- ¿Qué tan difícil es hoy captar la atención de una audiencia que consume contenido a gran velocidad?

- Cuán difícil es complejo medirlo, sí obviamente es muy pero muy difícil. Por eso con mi agencia siempre sostenemos y defendemos que hay algo que para el scroll hace más de 300 mil años: las historias. Cuándo una marca piensa su narrativa de manera estratégica (y no con palabras bonitas que están de moda o que te arroja la IA) tocás la fibra del cliente. Eso es lo que viene sucediendo desde las pinturas rupestres hasta acá.

- ¿Las marcas están entendiendo mejor el poder de las historias o todavía prevalece la lógica de vender rápido?

- Cada vez más lo entienden, y eso ha cambiado mucho, pero el tema es el "cómo". Cerrá los ojos y decime, ¿cuántos comerciales o piezas de redes te acordás?. Sin embargo piezas donde se habla de "conexión, sensibilidad, empatía", y un largo etc está lleno. Muchas marcas saben que va por ahí, la pregunta es siempre el "cómo".

Para Esteban, una narrativa estratégica que toca la fibra humana supera cualquier "palabra bonita de moda" o que te da la inteligencia artificial. Gentileza Prensa.

- ¿Cuál es la montaña que todavía te queda por subir como creativo?

- No me la habían hecho a esa pregunta, jaja. Voy a responder no desde la metáfora de la enfermedad que usamos en este comercial, sino de desafíos y objetivos. La verdad es que con más de 30 años en esto uno quiere empezar a disfrutar más la vida. Si bien soy alguien que le encanta viajar con la familia, ir al campo, hacer deportes, asado con los amigos… me refiero a disfrutar los logros desde otro lado. Nuestra profesión demanda un ritmo importante. Yo amo lo que hago, desde los 17 años me dedico a esto, el desafío es seguir en el tren de la innovación, siendo "simples" en el disfrute. Mi desafío es seguir intentando "conectar" (con todo lo que eso implica) con lo que verdaderamente importa en esta vida.