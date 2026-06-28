El peluquero mendocino que a sus 92 años continúa trabajando: de quién se trata

Un recorrido por la vida del peluquero mendocino que se convirtió en una eminencia y que aún hoy atiende a sus clientes con la pasión del primer día.

Un emotivo recorrido por el salón del peluquero mendocino que se convirtió en una leyenda viviente de Villa Hipódromo.

La historia de Carlos Luffi sigue conmoviendo a la provincia. Este peluquero mendocino es un verdadero ejemplo de vigencia, ya que a sus 92 años continúa trabajando con una vitalidad asombrosa. En su tradicional salón ubicado en Godoy Cruz, mantiene intacto el oficio que abrazó desde su infancia.

Una vida entre tijeras y navajas El amor por la profesión comenzó de manera muy temprana, cuando apenas era un niño de 12 años y descubrió su vocación al sostener por primera vez las herramientas de corte. Poco después, decidió trasladarse desde su lugar de origen hacia la capital provincial para profundizar sus conocimientos. Su intuición natural se transformó en técnica profesional al perfeccionarse en las aulas del reconocido instituto L'Oréal, donde aprendió los secretos que convirtieron su labor diaria en una verdadera expresión artística.

A sus 92 años, el emblemático peluquero de Godoy cruz relata con orgullo las anécdotas de una vida dedicada por completo al oficio. Foto: Captura de video @turismolichi Su notable trayectoria cobró una enorme visibilidad en los últimos días gracias a las redes sociales. El conocido creador de contenido Lisandro Carrasco, más conocido como Turismo Lichi, compartió un emotivo video para dar a conocer la inspiradora realidad de este icónico estilista. La publicación ha despertado la admiración de usuarios que celebran la dedicación diaria del estilista y se suman al pedido de un reconocimiento oficial para su figura.

Mirá el video que compartió el conocido influencer sobre la historia de Luffi: Quién es el peluquero mendocino que a sus 92 años continúa atendiendo en su salón. Video: Instagram @turismolichi El rincón histórico de Villa Hipódromo El emblemático salón se encuentra ubicado en la estratégica esquina de Pellegrini y Alvear, en pleno corazón de Villa Hipódromo. Este espacio funciona como un auténtico museo vivo del estilismo local, donde las paredes exhiben con orgullo una imponente colección de diplomas que avalan décadas de constante capacitación. No se trata simplemente de un comercio, sino de un punto de encuentro vecinal que resguarda la memoria social de la zona y de ocho décadas de trabajo.

La fachada del icónico comercio de Villa Hipódromo, considerado el hogar del peluquero más longevo de Mendoza. Foto: Captura de video @turismolichi A lo largo del tiempo, la destreza del estilista atrajo a un sinfín de celebridades que visitaban la provincia. Figuras de renombre nacional de la talla del humorista Luis Landriscina y del recordado tanguero Argentino Ledesma, además del capocómico Luis Sandrini, confiaban ciegamente en sus manos antes de subir a los escenarios. Estos encuentros generaron un vínculo tan estrecho que los propios artistas solían enviarle invitaciones especiales para que asistiera junto a su esposa Julia a las veladas del antiguo Casino o de los grandes teatros céntricos.