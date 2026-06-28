Diego Santilli es el nuevo Jefe de Gabinete: Javier Milei apuesta al diálogo político

Diego Santilli asumirá la Jefatura de Gabinete con el objetivo de oxigenar la gestión y centralizar el diálogo con los gobernadores.

El ingreso de Santilli como jefe de ministros busca cerrar definitivamente el complejo capítulo de la salida de Adorni.

El Gobierno confirmó el desembarco del nuevo jefe de ministros. Tras recibir un llamado formal este domingo, el actual ministro del Interior, Diego Santilli, asistió a una reunión clave con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Este encuentro representó el paso fundamental antes de que jure y tome las riendas de la Jefatura de Gabinete.

La urgencia por definir el puesto surge luego de la renuncia de Manuel Adorni, cuya salida se precipitó en medio de crecientes denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito que venían golpeando al exfuncionario desde marzo pasado y que terminaron generando un fuerte sacudón en la administración libertaria.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026 Reunión con Karina Milei y nuevo diseño institucional El ofrecimiento de la Jefatura de Gabinete a Santilli no es una sorpresa de último momento. El pasado viernes, durante una reunión con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el funcionario analizó la posibilidad de asumir el cargo con el firme objetivo de darle un nuevo aire y rumbo a la gestión presidencial.

En ese encuentro también se pautó un cambio estratégico en el organigrama del Gobierno, el cual incluirá la centralización de la cartera del Interior bajo la órbita directa de la Jefatura de Gabinete. A través de este rediseño institucional, el propósito central de la gestión será implementar una estrategia federal enfocada en profundizar el vínculo político e institucional con los gobernadores de todo el país.