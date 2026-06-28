Con temperaturas bajo cero: así estará el tiempo en Mendoza este lunes
Mendoza arrancará la semana con condiciones frías, a tono con lo registrado durante los últimos días. En algunos sectores el termómetro llegará a marcar -4°C.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes una jornada fría, con cielo generalmente despejado en Mendoza, y con leve descenso de temperatura, que en el llano se espera que alcance una máxima de 11°C.
En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera el termómetro marque -4°C en el Valle de Uco y zona Sur, mientras que en el resto de la provincia se situará en -1°C.
Así estará el tiempo este domingo en Mendoza
- Viento: entre las 7 y 18 se espera circulación de viento Sur, el cual tendrá mayor incidencia en la zona sur de la provincia.
- Nubosidad: amanecerá despejado en todo el territorio provincial, aunque durante la noche irá aumentando la nubosidad en la zona de La Paz, condición que se irá extendiendo hacia el noreste mendocino. El resto del territorio provincial permanecerá despejado.
- Alta Montaña: sobre lo que se espera en la zona montañosa de la provincia, el pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nublado en el sector norte y luego en el sur, aunque habrá periodos despejados. Además, cabe resaltar que no se esperan precipitaciones.