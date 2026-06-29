Pronóstico: este lunes habrá dos provincias bajo alerta por vientos de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por fuertes vientos en el sur del país, ¿qué provincias están en alerta?

El pronóstico mantiene una única alerta meteorológica por fuertes vientos en el sur del país.

Este lunes 29 de junio, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un escenario mucho más estable que en jornadas anteriores. La única alerta meteorológica vigente corresponde a fuertes vientos y afectará a Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Según informó el organismo, ambas provincias serán alcanzadas por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h. Además, se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en zonas abiertas y costeras.

Santa Cruz y Tierra del Fuego serán las únicas provincias afectadas por ráfagas de hasta 90 km/h. SMN Si bien el resto del país no presenta alertas meteorológicas para este lunes, el SMN recomienda a quienes se encuentren en las áreas afectadas mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante la intensidad del viento.