Sábado frío en Mendoza, con una máxima de 16ºC: qué dice el pronóstico sobre el viento y las heladas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un sábado 27 de junio frío en Mendoza . La temperatura máxima alcanzará los 16°C y la mínima será de 3°C. Sin embargo, Contingencias Climáticas advirtió que en Malargüe y las zonas bajas del Valle de Uco el termómetro podría descender hasta los -2°C, con alta probabilidad de heladas parciales.

Así estará el tiempo en Mendoza este sábado

Viento: la circulación será de sur a norte con intensidad débil desde las 9 en toda la provincia. Durante la tarde se intensificará levemente en la zona Este, con velocidades de entre 20 y 25 km/h, condiciones que se mantendrán hasta la madrugada del domingo, entre las 3 y las 4.

Nubosidad: en el sur provincial se prevé cielo seminublado desde las 11, con una mejora hacia el mediodía y posterior cielo despejado. Sin embargo, desde las 19 volverá a aumentar la nubosidad, con probabilidad de precipitaciones débiles al sur de Malargüe. La situación tendería a mejorar hacia las 3 de la madrugada del domingo.

Alta montaña: se espera cielo totalmente nublado hasta el mediodía. Luego, las condiciones tenderán a despejarse y se mantendrán estables durante el resto de la jornada.

Panorama del tiempo en Mendoza con descenso de temperatura este sábado. Foto: Archivo

Cómo estará el tiempo del domingo

El domingo 28 se presentará con condiciones más frías en Mendoza, con una temperatura máxima de 12°C y una mínima que descenderá hasta los 1°C. A lo largo de la jornada se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad significativa de precipitaciones. Durante la mañana se sentirá el mayor descenso térmico, mientras que hacia la tarde se prevé una leve mejora en las condiciones, aunque con ambiente fresco en toda la provincia.