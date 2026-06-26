La Anmat prohibió cosméticos infantiles, productos de limpieza y dispositivos médicos por irregularidades

Anmat interviene ante la venta ilegal de cosméticos infantiles y productos de limpieza sin registro sanitario.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) volvió a prohibir esta semana la comercialización de cosméticos infantiles que se vendían sin registro sanitario en Buenos Aires, Mercado Libre y redes sociales. Esta vez se trata de perfumes, labiales y correctores faciales que utilizaban imágenes de Hello Kitty y Labubu.

La medida quedó formalizada mediante la Disposición 3841/2026 del Boletín Oficial y abarca cinco líneas de productos de distintas marcas, todas detectadas durante inspecciones de control de mercado realizadas en mayo de 2026.

Perfume infantil Eau de Toilette Little Princess, marca Lady Idea, 30 ml, fabricado en China.

Kit dúo lápiz corrector e iluminador facial Magic Pen, marca M'Lundo, con imagen de Hello Kitty en el envase, fabricado en China.

Labial lip gloss Labubu, marca Hold Morning, con llavero del muñeco Labubu, fabricado en China.

Labial lip gloss con glitter, marca Mis Betty, con imagen de Labubu en la tapa.

Set labiales lip gloss 3 en 1, marca Mocmallure, en forma de corazón con imágenes de Hello Kitty, fabricado en China. Al no poder garantizarse las condiciones de elaboración ni la composición de los ingredientes, Anmat prohibió su uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional hasta que se regularice la situación.

Recientemente, la Anmat prohibió otros cosméticos infantiles por irregularidades sanitarias. Foto: Archivo Productos de limpieza sin registro El organismo también prohibió toda la línea de productos domisanitarios de la marca H2 Soap, que incluye desinfectantes, limpiadores y aromatizantes. Los productos se comercializaban a través de una página web propia, redes sociales y plataformas de venta digital sin ningún tipo de registro ante Anmat. La firma responsable tampoco contaba con un establecimiento habilitado y no respondió a la notificación enviada por el organismo a su domicilio declarado en la Ciudad de Buenos Aires.

Material quirúrgico falsificado en Mendoza La disposición 3862/2026 involucra a una empresa distribuidora de productos médicos con sede en Villa Nueva, Guaymallén, provincia de Mendoza. Durante una inspección en las instalaciones de la firma JMG S.A., Anmat detectó dos irregularidades graves.