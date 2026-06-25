El ganador del Quini 6 se lleva $1.365 millones pero ARCA se queda con casi $381 millones

Un apostador de La Pampa ganó más de $1.300 millones en el Quini 6, pero deberá afrontar la retención impositiva de ARCA.

ARCA aplicará una fuerte retención sobre el premio millonario que ganó el apostador en el Quini 6.

La suerte cayó en La Pampa durante el sorteo 3.385 del Quini 6, realizado el miércoles 24 de junio. Un apostador acertó los seis números de La Segunda y ganó un pozo de $1.365 millones. Sin embargo, antes de recibir el dinero, deberá afrontar la retención impositiva que aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre los premios de juegos de azar.

Cómo se calcula el impuesto El descuento se rige por la Ley Nacional 20.630, conocida como el Impuesto de Emergencia a los Premios Ganados en Juegos de Sorteo, sancionada en 1973. La norma establece que los premios obtenidos en juegos de azar organizados por entidades oficiales o privadas autorizadas quedan sujetos al gravamen. Al ser el Quini 6 un juego oficial de la Lotería de Santa Fe, el premio entra directamente en esa categoría.

El mecanismo de cálculo funciona en dos pasos. Primero, se toma el 90% del monto bruto como base imponible, ya que el 10% restante está exento por costos operativos. Luego, sobre esa base se aplica una alícuota del 31%. En la práctica, esto representa una retención efectiva del 27,9% sobre el total del premio.

Cuánto cobra realmente el ganador Con esa fórmula aplicada al pozo de $1.365.711.656,40, el desglose queda así:

Premio bruto: $1.365.711.656,40

Retención de ARCA (27,9%): $381.033.552,14

Monto neto a cobrar: $984.678.104,26 El descuento se realiza de forma automática al momento de cobrar el premio. El apostador recibirá directamente el dinero ya descontado, sin necesidad de hacer trámites adicionales ante el organismo.