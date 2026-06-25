Sorteo 3.385 del Quini 6: un apostador ganó más de $1.300 millones en La Segunda

El Quini 6 presenta un pozo acumulado de más de $9.500 millones para la próxima edición, luego de que varios premios quedaran vacantes.

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos del año y es organizado por la Lotería de Santa Fe. Foto: Noticias Argentinas

La noche del miércoles 24 de junio se realizó un nuevo sorteo del Quini 6, uno de los juegos de azar más populares del país. La jornada tuvo un único ganador destacado en la modalidad La Segunda, mientras que los principales pozos de la noche quedaron vacantes y continuarán acumulándose para el próximo sorteo.

Los resultados del Quini 6 En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 19, 32, 37, 38, 41 y 01. El pozo acumulado de $2.744.105.439,60 quedó vacante, por lo que nadie logró llevarse el premio mayor.

La Segunda del Quini fue la modalidad protagonista de la noche. Los números favorecidos fueron 02, 03, 04, 07, 23 y 42, y un único apostador de Catriló en La Pampa acertó la combinación completa. El ganador se llevará la totalidad del pozo: $1.365.711.656,40.

En la modalidad Revancha, los números sorteados fueron 03, 09, 11, 30, 35 y 43. El pozo de $3.854.504.415,60 también quedó vacante, por lo que seguirá creciendo para los próximos sorteos.

El Siempre Sale repartió premios entre 33 apostadores que acertaron cinco números con la combinación 06, 10, 25, 33, 37 y 42. Cada uno de ellos recibirá $11.649.253,09.