Los números del Quini 6 del domingo 21 de junio: resultados del sorteo 3.384

La noche del domingo 21 de junio se realizó el sorteo número 3.384 del Quini 6, uno de los juegos de azar más populares del país. En esta oportunidad, ninguno de los grandes premios encontró ganador excepto el Siempre Sale, que repartió más de $28 millones entre 11 apostadores.

Como consecuencia, las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes, por lo que el próximo sorteo , previsto para el miércoles 24 de junio, ofrecerá un pozo estimado de $8.750 millones.

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 07, 19, 24, 26, 32 y 45. El pozo acumulado de $2.468.722.057,20 quedó vacante, por lo que nadie logró llevarse el premio mayor.

En La Segunda salieron los números 12, 24, 26, 28, 33 y 42. También en este caso quedó vacante el pozo de $1.100 millones, que continuará acumulándose para los próximos sorteos.

La modalidad Revancha registró los números 08, 09, 16, 27, 31 y 36. Ningún apostador consiguió acertar la combinación completa y el pozo de $3.382.916.367,60 quedó sin ganador.

La única modalidad que repartió premios fue el Siempre Sale, con los números 02, 24, 26, 29, 40 y 44. Un total de 11 apostadores acertaron cinco números y cada uno recibirá $28.595.709,82.

Once apostadores acertaron cinco números en el Siempre Sale y cada uno recibirá $28.595.709,82. Foto: Shutterstock

Se viene un nuevo pozo récord

Tras quedar vacantes los principales premios, el próximo sorteo del Quini 6, previsto para el miércoles 24 de junio, pondrá en juego un pozo estimado de $8.750 millones, una cifra que vuelve a despertar el interés de miles de apostadores en todo el país.