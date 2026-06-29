Julio llega con frío extremo: el Servicio Meteorológico Nacional anticipa heladas y días bajo cero

Julio empieza con una postal bien de invierno: mañanas heladas, abrigo reforzado y temperaturas que obligan a mirar el pronóstico antes de salir de casa. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo seguimiento el avance de aire frío sobre el país , en una semana que puede dejar marcas muy bajas en varias provincias.

El escenario no se resume solo en una sensación térmica incómoda. En zonas rurales, áreas abiertas y sectores alejados de los grandes centros urbanos, las mínimas pueden favorecer heladas durante las primeras horas del día. Por eso, el foco estará puesto en la evolución diaria de los partes oficiales .

El organismo nacional actualiza todos los días su pronóstico semanal, una herramienta que permite observar la temperatura media prevista y su comportamiento frente a los valores normales para esta época del año. También publica alertas y advertencias cuando los fenómenos pueden afectar la vida cotidiana, la circulación, la actividad productiva o la salud de la población.

Con ese marco, el arranque de julio aparece asociado a un ambiente frío en buena parte del territorio. El descenso se sentirá con más fuerza durante la madrugada y la mañana, cuando el enfriamiento nocturno suele alcanzar su punto máximo. En algunas ciudades el sol puede mejorar el panorama hacia la tarde, pero no alcanzará para borrar el tono invernal de la semana.

Las heladas serán uno de los aspectos a seguir con mayor atención . No se trata de un fenómeno extraño para esta parte del año, pero sí puede tener impacto en cultivos, caminos, viviendas con calefacción precaria y personas que trabajan al aire libre. En esos casos, unos pocos grados menos cambian mucho la rutina.

El centro del país, Cuyo, la Patagonia y sectores del oeste aparecen entre las regiones donde el frío suele sentirse con mayor intensidad ante este tipo de irrupciones. También puede haber mañanas muy frías en la región pampeana y en el AMBA, aunque la magnitud final dependerá de la nubosidad, el viento y la humedad disponible en cada zona.

Qué pasa con la posibilidad de nieve

La chance de nevadas debe leerse con cautela. En áreas cordilleranas y zonas de montaña, la nieve forma parte del comportamiento esperable del invierno. La atención se concentra en la posibilidad de que aparezcan fenómenos débiles en sectores menos habituales, un escenario que requiere condiciones muy ajustadas y que no conviene dar por confirmado antes de las actualizaciones oficiales.

Por eso, la recomendación es seguir los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y revisar el Sistema de Alerta Temprana, donde los niveles indican el grado de riesgo. Una alerta amarilla, por ejemplo, advierte sobre fenómenos con capacidad de generar inconvenientes o interrupciones momentáneas; los niveles superiores ya implican situaciones de mayor cuidado.

La semana recién comienza y el pronóstico puede cambiar con el correr de las horas. Lo que sí aparece claro es que julio no dará demasiada transición: el invierno se instalará desde el primer tramo del mes, con jornadas frías, posibles heladas y una agenda marcada por bufandas, camperas y calefacción encendida.