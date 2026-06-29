Las playas de Brasil donde julio se vive con calor y mar turquesa

Las playas del Nordeste de Brasil se consolidan como una opción elegida para viajar durante las vacaciones de invierno.

Cuando el frío empieza a sentirse en Argentina, Brasil vuelve a aparecer en el radar de quienes buscan cambiar camperas por ojotas, mate caliente por agua de coco y mañanas grises por días frente al mar. En julio, el Nordeste brasileño se convierte en una de las regiones de playas más buscadas para una escapada de invierno.

La explicación es sencilla: mientras buena parte del Cono Sur atraviesa semanas de bajas temperaturas, destinos como Porto de Galinhas, Maceió, Salvador, Fortaleza o Jericoacoara conservan un clima más amable, con playas activas, paisajes abiertos y una vida costera que no se apaga con el cambio de estación.

El Nordeste brasileño, una salida al invierno El atractivo de esta zona no pasa solo por el calor. El Nordeste reúne algunos de los paisajes más reconocidos de Brasil, con piscinas naturales, arrecifes, dunas, acantilados, palmeras y pueblos costeros que mezclan descanso con movimiento. Para el viajero argentino, además, tiene un valor extra: permite cortar el invierno sin viajar al otro lado del mundo.

Pernambuco es una de las puertas de entrada más elegidas. Recife combina ciudad, historia y costa, pero muchos viajeros siguen camino hacia Porto de Galinhas, famosa por sus aguas claras y sus piscinas naturales. Allí, la postal cambia según la marea: por momentos el mar parece una pileta gigante, con tonos verdes y turquesas que explican buena parte de su popularidad.

Maceió, Fortaleza y Salvador: tres estilos distintos Maceió, capital de Alagoas, aparece entre las opciones más tentadoras para quienes buscan playas urbanas, paseos en jangada y excursiones hacia lugares como Maragogi o Praia do Francês. Su costa tiene esa mezcla que muchos argentinos persiguen en julio: arena clara, mar templado y una infraestructura turística preparada para recibir visitantes sin el ritmo desbordado del verano.