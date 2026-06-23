El paraíso del Caribe con playas turquesa que cada vez recibe más argentinos

El rincón del Caribe que enamora a los argentinos y todavía escapa del turismo masivo. Ni Cancún ni Punta Cana: la isla que gana fama entre los viajeros.

Hay destinos que sorprenden desde el primer momento. Mientras muchos viajeros apuntan a los lugares más famosos del Caribe, existe una isla que gana terreno entre los argentinos gracias a sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y un ambiente tranquilo. Se trata de Isla Holbox, en México, un rincón que conserva gran parte de su esencia natural.

Isla Holbox, el Caribe que conquista a los argentinos Ubicada al norte de la península de Yucatán, Isla Holbox forma parte de una reserva ecológica protegida. Su principal atractivo es la tranquilidad. Aquí no circulan automóviles convencionales y gran parte de los desplazamientos se realizan en carritos eléctricos o bicicletas. Esa característica crea una experiencia distinta a la de otros destinos turísticos masivos.

Las playas de Holbox destacan por sus extensas franjas de arena clara y un mar de tonos turquesa. Durante gran parte del año, el agua mantiene temperaturas agradables, ideales para disfrutar largas jornadas frente al mar. Además, los visitantes encuentran paisajes naturales que conservan gran parte de su estado original.

Uno de los fenómenos más buscados es la bioluminiscencia. En determinadas épocas, pequeños organismos iluminan el agua durante la noche y crean un espectáculo visual que atrae a viajeros de todo el mundo. También es posible observar flamencos, pelícanos y otras especies que forman parte de la riqueza natural de la zona.