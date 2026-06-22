Playas, bares y paisajes únicos: el destino de Brasil que da de qué hablar entre argentinos

Cada vez más argentinos eligen esta playa de Brasil para escapar del frío. Una joya escondida que gana fama entre los viajeros argentinos.

Vale la pena. Cuando el invierno avanza, miles de viajeros argentinos comienzan a buscar destinos con temperaturas agradables, mar cálido y buena vida nocturna. Entre las opciones de Brasil existe una playa que gana cada vez más seguidores por su belleza natural, su ambiente relajado y sus propuestas para disfrutar tanto de día como de noche: Praia do Rosa.

Praia do Rosa, un rincón de Brasil que deja huella Ubicada en el estado de Santa Catarina, Praia do Rosa se encuentra a unos 90 kilómetros de Florianópolis. Aunque no tiene la fama internacional de otras playas brasileñas, se ha convertido en una de las favoritas para quienes buscan algo distinto, lejos de las postales más repetidas.

El paisaje es uno de sus grandes atractivos. La playa está rodeada de colinas verdes, senderos naturales y miradores con vistas al océano. Sus aguas limpias y su extensa franja de arena generan un entorno ideal para descansar o pasar largas horas frente al mar.

Durante el día, muchos visitantes aprovechan para practicar surf, realizar caminatas o recorrer las playas cercanas. También existen excursiones para observar fauna marina en determinadas épocas del año. El contacto con la naturaleza es uno de los rasgos que más destacan quienes regresan al lugar.