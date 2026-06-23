Esta película animada de Netflix te roba el corazón

Uno de los grandes encantos de esta película animada de Netflix es su capacidad para divertir a espectadores de cualquier edad.

La magia de las buenas historias nunca pasa de moda. En Netflix hay una película que gusta a grandes y chicos por igual. Se trata de Klaus, una producción animada que transforma una conocida leyenda navideña en una aventura divertida, emotiva y llena de personajes que logran quedarse en la memoria.

Klaus, una historia que conquista a toda la familia Estrenada en 2019 y dirigida por Sergio Pablos, Klaus se convirtió en una de las películas animadas más aplaudidas de Netflix. Su propuesta llamó la atención por una animación espectacular, realizada con técnicas tradicionales que le dieron una apariencia única dentro del cine moderno.

La historia sigue a Jesper, un joven cartero acostumbrado a la comodidad. Como castigo, es enviado a Smeerensburg, un pueblo helado ubicado en el extremo norte, donde los habitantes llevan años enfrentados. Allí encuentra una comunidad marcada por las peleas y el mal humor.