La película japonesa de Netflix que sorprendió al mundo y deja con ganas

Netflix tiene una película que impacta por su historia y sus escenas inolvidables. La historia detrás de esta película.

Hay películas en Netflix que marcan. En los últimos años, pocas producciones japonesas generaron tanto entusiasmo como Godzilla Minus One. Logró conquistar tanto a los seguidores históricos del famoso monstruo como a quienes nunca habían visto una película de la saga. Su éxito se explica por una historia intensa.

Por qué Godzilla Minus One es mucho más que una película de monstruos La historia se sitúa en Japón tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El país intenta levantarse después de uno de los períodos más difíciles de su historia cuando aparece una nueva amenaza. Godzilla emerge desde el océano y lleva la destrucción a una nación que todavía carga con las heridas del conflicto.

Lo que diferencia a esta peli de otras entregas de la franquicia es su enfoque humano. El relato sigue a personas comunes que luchan por reconstruir sus vidas en medio del miedo, la pérdida y la incertidumbre. Esa mirada acerca al espectador a los acontecimientos y aumenta el impacto emocional de cada escena.