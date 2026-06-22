Los 7 alimentos que más benefician a la próstata, según la ciencia

No existen alimentos milagrosos. La protección de la próstata está vinculada a una alimentación equilibrada, actividad física y controles médicos.

La alimentación importa para la salud de la próstata. Con la edad, los hábitos diarios influyen antes de los 50. Diversos estudios señalan que ciertos alimentos aportan nutrientes asociados con una mejor función prostática y con una menor inflamación, un aspecto que preocupa a millones de hombres en todo el mundo.

Alimentos que ayudan a proteger la próstata Uno de los productos más estudiados es el tomate. Su aporte de licopeno, un antioxidante natural que le da su color rojo, está relacionado con beneficios para la salud prostática. Curiosamente, el organismo aprovecha mejor este compuesto cuando el tomate se consume cocido, en salsa o puré.

Los pescados grasos, como el salmón, la sardina y el atún, también ocupan un lugar destacado. Contienen ácidos grasos omega-3, asociados con una menor inflamación en el organismo. Una alimentación rica en estos nutrientes suele formar parte de las recomendaciones para mantener un buen estado general de salud.

Otro grupo importante es el de los frutos secos. Nueces, almendras y avellanas aportan grasas saludables, minerales y compuestos antioxidantes. Estos nutrientes participan en distintos procesos del cuerpo y favorecen el equilibrio celular.

Estos frutos secos serán tus aliados para mantener la piel firme y las articulaciones en movimiento. Foto: Freepik Las semillas de calabaza también llaman la atención de los especialistas. Son una fuente natural de zinc, un mineral que interviene en el funcionamiento normal de la próstata. Además, resultan fáciles de sumar a ensaladas, yogures o colaciones.