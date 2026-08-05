Los alimentos clave que nutren tu cabello desde la raíz hasta las puntas

Tu alimentación cambia el estado de tu cabello en poco tiempo. Consumir los alimentos correctos ayuda a frenar la caída y aporta brillo natural desde la raíz hasta las puntas.

El huevo aporta una gran cantidad de proteína y biotina a la fibra de tu cabello . Estos componentes estimulan la producción de queratina para un pelo más resistente. Este alimento evita el quiebre.

El aguacate contiene grasas saludables y vitamina E para proteger todo el cuero cabelludo. Su consumo habitual nutre los folículos secos y repara los daños causados por el sol. Además ayuda a mantener la humedad para evitar un aspecto áspero y sin vida.

Una buena ingesta de proteínas es vital para mantener la masa muscular.

El salmón y las sardinas son fuentes de omega tres que combaten la sequedad capilar. Estos ácidos grasos esenciales reducen la inflamación en los poros donde nace cada hebra. Su presencia en tu plato fortalece la base para que el pelo crezca firme.

La espinaca entrega hierro, folato y vitamina A para mantener las raíces muy sanas. El hierro permite que el oxígeno viaje de forma directa hacia todo el cuero cabelludo. Esta verdura verde evita la debilidad que provoca la pérdida de volumen.

Las nueces y las almendras aportan zinc para prevenir la caída excesiva de la melena. Un puñado al día basta para notar un cambio en la fuerza de las puntas.

Más alimentos

Las frutas cítricas como la naranja, el limón y la mandarina ofrecen vitamina C pura. Este nutriente resulta vital para la absorción de hierro y la producción de colágeno.

Receta de guiso de lentejas para días fríos Shutterstock

Las lentejas aportan proteínas de origen vegetal y una buena dosis de hierro natural. Este grano ayuda a engrosar los cabellos finos que sufren de quiebre por el calor. Incorporarlas en tu menú regular ayuda a mantener el crecimiento constante y parejo.

Los frutos rojos contienen antioxidantes que defienden los folículos de los radicales libres. Sus nutrientes protegen la estructura celular para conservar la fuerza del tejido capilar. Consumir estas frutas frescas aporta vitalidad para lucir una melena radiante y sana.