De la zapatería a los hoteles de lujo: la historia detrás de una de las cadenas más importantes del mundo

Antes de consagrarse como una de las cadenas hoteleras más importantes del mundo -promoviendo el turismo sostenible y, a la vez, de lujo, en varios destinos paradisíacos- Iberostar tuvo un pasado , para muchos, impensado. Es que, lejos de las playas de ensueño y los resorts all inclusive, la familia de emprendedores detrás del éxito dio sus primeros pasos en un rubro totalmente distinto: el del calzado .

En pleno siglo XIX, precisamente en 1877, Antoni Fluxà instaló, por cuenta propia, un pequeño taller de zapatos artesanales en Inca, una ciudad ubicada en el centro de la isla española de Mallorca, donde “muchas familias se dedicaban a la producción de zapatos cosidos a mano”, comentó a MDZ Antonio Bauzá , Global Brand Communications Director en Iberostar Hotels & Resorts.

Sin embargo, Fluxà iba a hacer todo lo posible para mejorar y destacar del resto. Es que era “un emprendedor con un taller de éxito, caracterizado por ser un hombre tremendamente inconformista y obsesionado con la calidad para hacer sus zapatos mejores a los de su competencia”, según describió Bauzá, en un evento ante la prensa.

Era tal su meta, que se decidió a viajar a Inglaterra en plena Revolución Industrial en búsqueda de aprender nuevas técnicas y adquirir nuevas tecnologías para mejorar los procesos industriales. Allí pasó cuatro años, tras lo cual, el emprendedor mallorquín regresó a su pueblo natal con una máquina capaz de revolucionar la industria local, al punto de que convirtió a la isla en uno de los principales centros de producción de zapatos de España .

Pese a su éxito en el rubro zapatero, décadas más tarde, la familia vio aparecer una nueva industria aun no explotada en Mallorca : el turismo. “Entre los años ’30 y ‘50 empezaron a llegar los primeros extranjeros atraídos por el clima del Mediterráneo a la isla”, explicó Bauzá. Al ver esa oportunidad, aunque sin contar con experiencia en el sector, los Fluxá decidieron aplicar la misma visión empresarial que habían desarrollado en la industria del calzado a este nuevo ámbito.

Lorenzo Fluxà (hijo de Antoni) tomó las riendas del negocio familiar en 1928. Gentileza Iberostar

Así, en 1956 adquirieron una pequeña agencia llamada Viajes Iberia, considerada hoy el punto de partida de Iberostar -marca que nació como tal en 1983-. Se trataba de una red de 8 agencias de viajes que comenzó a crear alianzas con los “tour operadores más prestigiosos de Europa, USA y Canadá”. Según Bauzá, luego, la familia “sumó una compañía de autobuses y finalmente su primer hotel”.

De una agencia de viajes a una potencia global

Setenta años después, la empresa continúa en manos de la misma familia. Miguel Fluxà, de 86 años, sigue siendo una figura central del grupo, acompañado por la cuarta generación familiar representada por sus hijas Sabina y Gloria. Actualmente, Iberostar emplea a unas 40.000 personas de 95 nacionalidades y opera cerca de 100 hoteles distribuidos en 14 países. Como si fuera poco, el grupo cerró el último año, 2025, con una facturación superior a los 2.300 millones de euros.

Su presencia se concentra principalmente en destinos de playa del Mediterráneo y el Caribe, una decisión estratégica que marcó un punto de inflexión para la compañía. "Zapatero a tus zapatos" es una frase que repiten internamente para explicar por qué decidieron abandonar progresivamente el negocio de los hoteles urbanos y enfocarse exclusivamente en aquello que consideran su principal fortaleza: el turismo vacacional.

Sabina y Gloria Fluxà se incorporaron al negocio familiar en 2005. Gentileza Iberostar

La sostenibilidad y el turismo vacacional, de la mano

Más allá de la expansión internacional, Iberostar busca diferenciarse por una estrategia de crecimiento vinculada a la sostenibilidad. La iniciativa denominada "Wave of Change" se convirtió en la columna vertebral de la compañía y reúne a científicos, especialistas ambientales y equipos técnicos que trabajan en proyectos relacionados con la conservación de los océanos, la reducción de residuos y el desarrollo responsable de los destinos turísticos.

Entre las acciones más destacadas figuran la creación de laboratorios de coral para regenerar arrecifes, la eliminación de plásticos de un solo uso, el impulso a la pesca sostenible y el apoyo a comunidades locales mediante programas de desarrollo económico y artesanal.

El reconocimiento llegó incluso desde fuera del sector turístico. La revista Time incluyó recientemente a Iberostar entre las compañías más influyentes del mundo, siendo la única empresa española y la única vinculada al turismo que integró el listado.

Wave of Change, uno de los pilares fundamentales de Iberostar. Gentileza Iberostar

Asimismo, la estrategia actual de la compañía va más allá del alojamiento. El objetivo es que cada huésped entienda y experimente la identidad cultural del lugar que visita. En Aruba, por ejemplo, ofrecen recorridos por plantaciones de aloe vera. En Mallorca integran la tradición de las Salinas de Es Trenc a la gastronomía y los tratamientos de spa, mientras que, en Jamaica, trabajan en la recuperación de ecosistemas marinos mediante santuarios de peces y programas de formación para pescadores locales.

Tres propuestas de la compañía pensadas para distintos tipos de viajeros

Con el objetivo de adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores, la compañía desarrolló una arquitectura de marcas que segmenta la experiencia según el perfil de cada huésped.

Iberostar Waves está orientada a familias y propone una experiencia all inclusive con actividades permanentes para niños y adultos.

está orientada a familias y propone una experiencia all inclusive con actividades permanentes para niños y adultos. Iberostar Selection apunta a quienes buscan descanso, bienestar y propuestas relacionadas con hábitos saludables, como yoga, meditación y espacios exclusivos para adultos.

apunta a quienes buscan descanso, bienestar y propuestas relacionadas con hábitos saludables, como yoga, meditación y espacios exclusivos para adultos. Por último, JOIA by Iberostar representa la categoría de lujo de la cadena, con hoteles pensados para viajes especiales, lunas de miel y celebraciones exclusivas.

Así son los hoteles all inclusive de Iberostar. Gentileza Iberostar

Según contó Buazá a MDZ, la compañía está trabajando en dos próximas inauguraciones de hoteles de lujo en Montenegro y Zanzíbar, dos destinos que forman parte de la expansión internacional de la marca.

Argentina, un mercado estratégico para la compañía

Dentro de América Latina, Argentina ocupa un lugar central para Iberostar. Actualmente representa el 8% de la cuota global de clientes de la compañía y el 18% dentro de la región americana. Los destinos más elegidos por los viajeros argentinos continúan siendo República Dominicana y México, aunque Aruba registra un crecimiento sostenido de dos dígitos.

Desde la empresa destacan especialmente el fenómeno de los viajes multigeneracionales por parte de argentinos: familias que conocieron los hoteles siendo niños y que hoy regresan acompañados por hijos y nietos.

A pesar de los desafíos económicos que atraviesa el país, consideran que el turista argentino mantiene una fuerte cultura viajera. "Es un cliente exigente, pero también muy agradecido cuando recibe calidad", concluyó Bauzá.

Mirá las fotos de los hoteles Iberostar

Así son los hoteles all inclusive de Iberostar. Gentileza Iberostar

Así son los hoteles all inclusive de Iberostar. Gentileza Iberostar

La playa es la protagonista de las vistas de los hoteles Iberostar. Gentileza Iberostar

Así son los hoteles all inclusive de Iberostar. Gentileza Iberostar