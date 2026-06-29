No es el limonero: el frutal perfecto para plantar en julio

A pesar de la popularidad del limonero, hay otro árbol que se posiciona como la especie frutal ideal para plantar en julio.

Cuando de árboles frutales se trata, muchos piensan en el limonero. Sin embargo, los expertos en jardinería sugieren mirar hacia otra especie sumamente noble que encuentra en el mes de julio su momento ideal de cultivo: el ciruelo.

El árbol para plantar en julio Este árbol no solo regala una cosecha abundante, sino que es perfecto para quienes dan sus primeros pasos en el mundo de la huerta. El ciruelo cuenta con grandes ventajas estructurales para los jardines domésticos.

El ciruelo se puede plantar en julio. Fuente: Shutterstock. Por un lado, se trata de un ejemplar de porte mediano que promedia los seis metros de altura, por lo que no colonizará todo el terreno. Su sistema radicular es superficial y poco invasivo. Esto significa que se puede plantar cerca de paredes o veredas sin el temor de que termine rompiendo la mampostería.

Aprovechar las últimas semanas de julio para plantarlo es una decisión estratégica: le da tiempo al árbol de asentarse en el suelo antes de que irrumpa la primavera. El ciruelo es una especie todoterreno que tolera muy bien el frío invernal y los climas templados. Aunque prefiere zonas resguardadas de las ráfagas fuertes de viento para proteger sus brotes, sus flores son notablemente aguantadoras frente a las heladas.

En cuanto a la tierra, tolera suelos compactos y sobrelleva bien la humedad, con la única condición de que el terreno no se inunde de forma permanente.