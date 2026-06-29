El árbol frutal que resiste el frío y transforma cualquier jardín en julio

En pleno julio, cuando muchas plantas parecen entrar en pausa y el jardín pierde algo de color, hay un árbol frutal que encuentra su mejor momento para empezar a crecer. No es el limonero ni el naranjo, dos clásicos de cualquier patio argentino, sino una alternativa más resistente y fácil de llevar.

El protagonista es el ciruelo, un frutal noble, de tamaño medio y con una ventaja que pesa mucho en jardines familiares: no exige grandes conocimientos de jardinería. Además, puede adaptarse bien al frío del invierno, siempre que se lo ubique en un espacio adecuado y se respeten algunos cuidados básicos durante las primeras semanas.

Plantar un ciruelo hacia fines de julio permite que el árbol empiece a establecer sus raíces antes de la llegada de la primavera. Esa etapa es clave: mientras la parte visible de la planta avanza más despacio por el frío, bajo tierra comienza un proceso silencioso que le dará fuerza para brotar mejor cuando suban las temperaturas.

Otra razón que explica su popularidad es su tamaño. En condiciones normales, el ciruelo puede alcanzar unos seis metros de altura , pero no suele comportarse como un árbol desbordado. Sus raíces son superficiales y poco invasivas, por lo que resulta más amigable para patios, veredas internas o jardines donde hay construcciones cerca. Ese punto lo diferencia de otras especies que, con el tiempo, pueden levantar pisos o generar problemas alrededor.

El ciruelo también suma atractivo ornamental . Si se compra un ejemplar joven en vivero, en lugar de comenzar desde semilla, la espera suele ser más corta. Su floración puede aparecer entre agosto y septiembre, con flores claras que anticipan la primavera y cambian por completo el aspecto del jardín después de los meses más fríos.

En cuanto a la producción, sus frutos llegan más adelante y dependen de la variedad, el clima y el estado general del árbol. Pero incluso antes de la cosecha, el ciruelo ya ofrece presencia, sombra liviana y una floración vistosa. Por eso funciona tanto en huertas familiares como en jardines donde se busca combinar utilidad y paisaje.

El árbol pra plantar en julio. Fuente: Shutterstock.

Los cuidados que necesita para crecer fuerte

Aunque es un frutal rústico, no conviene plantarlo en cualquier rincón. Lo ideal es elegir un sector con buena luz, protegido de vientos fuertes y con al menos cuatro horas de sol directo por día. El suelo debe tener buen drenaje, porque el ciruelo tolera cierta humedad, pero no responde bien si queda encharcado durante demasiado tiempo.

Antes de plantarlo, se recomienda mejorar la tierra con materia orgánica y preparar un hoyo amplio para que las raíces queden cómodas. Después de ubicar el ejemplar, el primer riego debe ser abundante. Durante el invierno, una frecuencia moderada alcanza en muchas zonas, aunque siempre conviene mirar el estado real del suelo antes de volver a regar.

El mantenimiento no termina con la plantación. Como ocurre con otros frutales, la poda ayuda a ordenar la copa, favorecer la entrada de luz y sostener una buena producción con el paso de los años. En ejemplares jóvenes, lo importante es no apurarse ni intervenir de más: un corte mal hecho puede atrasar el desarrollo. Con paciencia, buena ubicación y riegos medidos, el ciruelo puede convertirse en ese árbol que embellece el jardín en invierno y recompensa con fruta cuando llega la temporada.