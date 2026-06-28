Ballenas en Río: por qué visitar la playa más icónica de Brasil en julio

En julio y agosto, las playas de Río de Janeiro se convierten en una pasarela para ballenas y sus crías. Hay excursiones y puntos estratégicos para verlas.

Brasil siempre llama la atención por sus playas, carnaval y habitantes amistosos. Pero durante la temporada de julio hasta agosto se convierte en el lugar perfecto para ver de cerca ballenas jorobadas. Lo mágico es el contraste que se genera entre la ciudad y los inmensos mamíferos acuáticos.

Las ballenas abandonan las aguas frías de la Antártida y se trasladan hacia las costas brasileñas, donde se reproducen, dan la luz y amamantan a sus crías. En esta época, cientos de ballenas atraviesan el océano y se pueden ver desde diferentes puntos de Río.

Hace décadas, las ballenas jorobadas estaban en peligro de extinción y era prácticamente imposible ver una en Río. Sin embargo, ahora se pueden avistar desde una lancha.

El momento perfecto para ver ballenas en Brasil. TELAM Cómo ver ballenas en Brasil Los sitios más recomendados para verlas son Praia Vermelha y Praia de Sao Conrado. En la primera se pueden observar desde tierra en días de aguas claras. Pero ambas cuentan con excursiones acuáticas que rodean islas oceánicas como el Archipiélago de la Cagarras, Redonda, Rasa y Palmas, donde la probabilidad de avistamiento es mayor.

El ecoturismo ha crecido muchísimo en el último tiempo y hay una gran disponibilidad de actividades recreativas. La mayoría de los catamaranes y veleros parten desde la Marina da Gloria o desde la ciudad de Niterói. Por lo general, los paseos tienen una duración aproximada de 4 a 5 horas y algunos incluyen desayuno a bordo.