Crisis en el bolsonarismo: Michelle Bolsonaro denunció un ataque "coordinado" de los hijos de Bolsonaro

A pocos meses de las elecciones presidenciales en Brasil, una nueva disputa familiar volvió a sacudir al bolsonarismo. La exprimera dama Michelle Bolsonaro acusó este miércoles al senador Flavio Bolsonaro —hijo mayor de Jair Bolsonaro y precandidato a sucederlo en octubre— de haberle faltado el respeto durante una conversación telefónica.

El cruce expuso una vez más las tensiones que recorren al clan y al Partido Liberal (PL) en plena precampaña.

El reproche de Michelle, una de las dirigentes más populares de la ultraderecha brasileña, cayó en un punto especialmente sensible de la carrera de Flavio.

El senador ya venía golpeado por la difusión de audios que lo vinculan con un banquero detenido por una presunta estafa millonaria, un escándalo que erosionó su imagen y complicó su camino hacia la Presidencia.

"Fue muy grosero. Me faltó el respeto y me trató muy mal", afirmó la exprimera dama, de 44 años, en un video publicado en Instagram.

El origen: la pelea por las candidaturas del PL

El conflicto se remonta a desacuerdos internos sobre a qué dirigentes apoyará el PL en las elecciones estatales y parlamentarias de octubre, que se celebrarán en simultáneo con la presidencial.

Después de que Michelle cuestionara en noviembre algunas decisiones de la cúpula partidaria, Flavio la llamó por teléfono y, según el relato de ella, esa charla terminó en un maltrato.

El peso político de Michelle no es menor. Preside el directorio femenino del PL, es oradora frecuente en actos conservadores y, tras la condena a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado, llegó a ser impulsada por algunos sectores como posible carta presidencial de la derecha.

Finalmente, fue Flavio quien quedó ungido como precandidato en diciembre, con el visto bueno de su padre, en una postulación que busca ordenar al movimiento detrás de una figura de continuidad.

Flávio Bolsonaro negó el maltrato pero pidió disculpas

El senador dijo haber recibido con "sorpresa" el video de su madrastra y rechazó las acusaciones. "Nunca le falté el respeto, nunca maltraté ni humillé a una mujer en mi vida.

Jamás lo haría con la esposa de mi propio padre", escribió en X.

Aun así, deslizó una disculpa: "En ningún momento ofendí ni tuve la intención de ofender a Michelle. Si lo hice en algún momento, una vez más le pido perdón".

Michelle Bolsonaro denunció un ataque "coordinado" de los hermanos

La exprimera dama fue más allá y habló de una embestida "coordinada" por los hermanos de Flavio. Jair Bolsonaro, de 71 años, tiene otros tres hijos varones de matrimonios anteriores —Carlos, Eduardo y Jair Renan—, todos con militancia activa en el universo bolsonarista y vínculos con el PL.

No es la primera fricción entre ambos: el año pasado, Flavio había calificado a Michelle de "autoritaria", aunque luego dijeron haberse pedido disculpas mutuamente.

Para varios analistas, la exprimera dama contaría con el respaldo de sectores influyentes del movimiento evangélico —uno de los pilares del bolsonarismo— y con simpatías en el entorno del gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, una de las figuras de mayor proyección en la derecha brasileña.