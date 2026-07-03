La divertida comedia en Netflix perfecta para desconectarse este fin de semana

Netflix cuenta con esta comedia que invierte los roles de género para hacer reír y reflexionar. Mira de qué se trata.

Netflix sigue siendo la plataforma de streaming más elegida. Es que dentro de su catálogo hay películas para todos los gustos. Entre ellas se encuentra Las damas primero( Ladies First), una comedia británico-estadounidense dirigida por Thea Sharrock que apuesta por la sátira para reflexionar sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

El film apuesta por la sátira para reflexionar sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Netflix La película se estrenó en la plataforma el 22 de mayo de 2026. Está protagonizada por Damien Sachs, un exitoso ejecutivo de publicidad, seguro de sí mismo y acostumbrado a obtener todo lo que quiere. Su vida cambia de forma inesperada cuando despierta en un universo paralelo donde las mujeres ocupan las posiciones de poder y los hombres pasan a experimentar muchas de las situaciones de desigualdad que antes ignoraba.

En ese nuevo escenario, Damien debe enfrentarse a Alex Fox, una ejecutiva que en esa realidad domina la empresa y se convierte en su principal rival. A medida que intenta adaptarse, el protagonista comienza a cuestionar sus propias actitudes y la forma en que veía las relaciones entre los géneros. La película toma como punto de partida la comedia francesa I Am Not an Easy Man (2018), de la que está libremente inspirada.

La película perfecta en Netflix para este fin de semana Tiene una duración de 91 minutos. El guion fue escrito por Natalie Krinsky, Katie Silberman y Cinco Paul, mientras que la dirección estuvo a cargo de Thea Sharrock, conocida por trabajos tanto en cine como en televisión.

El reparto está encabezado por Sacha Baron Cohen como Damien Sachs y Rosamund Pike como Alex Fox. También participan Richard E. Grant, Emily Mortimer, Charles Dance, Fiona Shaw, Tom Davis, Weruche Opia, Kathryn Hunter, Kadiff Kirwan y Bill Paterson.