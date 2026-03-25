Juliana Awada pasea acompañada en otoño: mirá con quién

Juliana Awada sale de paseo, pero no lo hace sola. No te pierdas todas las fotos y detalles en la nota.

El reencuentro entre Juliana Awada y su hija Tini Barbier tuvo una mezcla perfecta entre lo íntimo y lo estético. Fue un momento emotivo que también logró una foto donde cada prenda estuvo de acuerdo con el contexto y con la temporada.

"Cómo te extrañaba Tini", escribió Juliana, y esa frase terminó de darle sentido a una imagen donde la moda no fue el centro, pero sí un lenguaje que acompañó.

Las dos eligieron una paleta que le hacía honor al otoño, luciendo marrones, beige y denim, en una base cálida y versátil donde el trench coat camel se llevó toda la atención. Esa prenda, que vuelve temporada tras temporada, reafirmó por qué es un clásico infalible.

Juliana combinó su trench corto con un sweater oscuro y jeans amplios de corte relajado, y le sumó zapatillas en tonos neutros. Un look cómodo, urbano, de esa elegancia silenciosa que maneja tan bien. Del otro lado, Tini replicó la misma lógica pero con su propio registro, y llevó jeans wide leg y una actitud descontracturada que evitó caer en lo idéntico.