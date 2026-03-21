Juliana Awada mostró el color que dominará el año: descubrilo en la nota

Mirá el total look en cashmere color arena de Juliana Awada que anticipa la tendencia más elegante de la temporada.

La empresaria, Juliana Awada, compartió en sus redes unas fotos que mostraron cómo vestir el presente sin perder de vista lo atemporal. Con más de dos millones de seguidores encima, el impacto de su estilismo fue inmediato y se volvió referencia para muchas.

El look giró en torno a un total color arena, una elección que además anticipó uno de los tonos que será parte de los favoritos del 2026. La paleta neutra transmitió calma y conexión con lo esencial, en línea con la tendencia global que prioriza lo natural y lo duradero por sobre lo efímero.

El conjunto estaba hecho íntegramente en cashmere y consistió en un suéter de mangas largas con corte clásico y levemente relajado, combinado con un pantalón de silueta fluida. El cashmere, históricamente asociado al lujo silencioso, sumó esa cuota chic que no necesita imponerse, puesto que se percibe en los detalles.

El calzado no rompió la armonía, siendo estos unos slippers en el mismo tono, que sostuvieron el carácter cómodo del outfit.