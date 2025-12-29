El encanto del hongo en el diseño contemporáneo

La decoración con forma de hongo gana terreno en el diseño de interiores. Lo que antes parecía excéntrico hoy define una de las tendencias más fuertes del interiorismo, en el que combinan formas naturales, referencias setentistas y una mirada lúdica sobre el estilo de vida.

El hongo en la decoración del mantel y platos. Créditos: summerillandbishop.com.

Reinterpretada con materiales sofisticados y colores intensos, la decoración con formas de hongo responde al deseo de espacios más orgánicos, emocionales y expresivos, recuperando la estética curvilínea y psicodélica de los años 70. Por otra parte, el hongo se transforma en un objeto escultórico, capaz de aportar carácter y personalidad a los espacios.

El hongo en la decoración de este mantel de lino. Créditos: libertylondon.com .

En los años 70, el diseño celebró lo orgánico, lo psicodélico y lo optimista. Hoy, esa estética regresa adaptada a los códigos contemporáneos, con piezas más refinadas pero igual de expresivas. Teniendo en cuenta que durante años los hongos fueron parte del imaginario rural, hoy su silueta reaparece en piezas de diseño refinado que se integran a interiores modernos y urbanos.

tres hongos

Hongo de vidrio con tapa roja (izquieda), elegante lámpara portátil (centro) y gancho de latón (derecha). Créditos: heals.com, next.co. uk y anthropologie.com.

De este modo la decoración con forma de hongo pasó de lo excéntrico a lo sofisticado; y de la decoración rústica al interiorismo de lujo.

El regreso de las curvas

También la forma orgánica del hongo conecta con el revival del diseño de los años 70, cuando las curvas y lo táctil se imponían frente a la rigidez del diseño moderno. Y este nuevo momento del hongo en la decoración se vincula con una búsqueda más amplia: la necesidad de abandonar la frialdad del minimalismo extremo para dar paso a interiores más sensoriales. Las curvas suaves, los materiales brillantes y los colores profundos generan una experiencia visual y táctil que invita a habitar el espacio de otra manera.

hongo c

Juego de sal y pimienta con formas de champiñones y botella de vidrio silicatado con forma de hongo. Créditos: johnlewis.com y selfridges.com

Diseñar para sentir

Más que un objeto decorativo, estas piezas apelan a la experiencia: invitan al tacto, despiertan curiosidad y generan momentos de disfrute cotidiano. Y facilita que el hogar sea un espacio de expresión y experiencia.

De este modo, la forma de hongo se consolida como ícono del diseño actual, al unir la nostalgia de los años setenta, formas orgánicas y lujo contemporáneo.