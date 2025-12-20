Navidad en la cocina: ideas fáciles y elegantes para la decoración de mesadas
Colores, aromas y pequeños detalles pueden transformar la cocina sin sacrificar comodidad. Guardá estas ideas para decorar tu cocina esta Navidad.
La cocina, también puede sentir la navidad sin llenarla de cosas: solo elegir bien dónde y cómo hacer la decoración. Podés colgar guirnaldas o coronas, decorar con objetos que no usás mucho, sumar especias como romero y hasta encender algunas velas. La idea es agregar magia y mantener las mesadas libres para cocinar sin caos.
Decorar las encimeras implica hacerlo en múltiples niveles. Créditos: L. Hayslett para Serena y Lily /R.Garvin
Decoración vertical para liberar espacio
Desde aprovechar la verticalidad y sumar elementos prácticos con estética navideña hasta incorporar naturaleza, aromas y piezas decorativas con historia: así se logra una cocina cálida, funcional y con encanto navideño.
Decorar las encimeras con objetos prácticos, funcionales y felices. Créditos: Le Creuset
Además:
Aprovechar la decoración vertical para liberar las mesadas: estantes, campanas, vigas y ventanas.
Usar elementos funcionales con estética navideña: porta utensilios, paños, jaboneras, saleros temáticos.
Incorporar verde natural sin ocupar espacio: coronas en alacenas, guirnaldas en marcos y lámparas.
Integrar cerámica y vajilla especial como decoración activa (Le Creuset, plata, bandejas, bowls).
Decorar con frutas y hierbas aromáticas (como romero).
Apostar por velas y luz cálida para sumar ambiente sin saturar.
Añadir piezas personales (plata antigua, recuerdos, adornos pequeños).
Combinar maximalismo o minimalismo, según el estilo, sin perder funcionalidad.
Probar formas inesperadas con las flores, ramas y plantas. Créditos: FLOWERBX.
Cocina con espíritu navideño
En definitiva todas éstas son Ideas prácticas para sumarle a la cocina decoración con espíritu navideño y sin perder espacio, usando la verticalidad, integrando piezas funcionales con estética festiva, sumando naturaleza, frutas de temporada, vajilla especial y velas cálidas, para en definitiva crear un ambiente cálido, familiar y útil (para ese espacio de la casa).
Aportar textura y calidez en la encimera con la madera. Créditos: Future.