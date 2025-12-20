Presenta:

Navidad en la cocina: ideas fáciles y elegantes para la decoración de mesadas

Colores, aromas y pequeños detalles pueden transformar la cocina sin sacrificar comodidad. Guardá estas ideas para decorar tu cocina esta Navidad.

Mario Simonovich

Lo mejor de la Navidad es que no faltan ideas para llevar la decoración a todo el hogar. Créditos: Marie Flanagan

Marie Flanagan

La cocina, también puede sentir la navidad sin llenarla de cosas: solo elegir bien dónde y cómo hacer la decoración. Podés colgar guirnaldas o coronas, decorar con objetos que no usás mucho, sumar especias como romero y hasta encender algunas velas. La idea es agregar magia y mantener las mesadas libres para cocinar sin caos.

decorar las encimeras en multiples niveles

Decorar las encimeras implica hacerlo en múltiples niveles. Créditos: L. Hayslett para Serena y Lily /R.Garvin

Decoración vertical para liberar espacio

Desde aprovechar la verticalidad y sumar elementos prácticos con estética navideña hasta incorporar naturaleza, aromas y piezas decorativas con historia: así se logra una cocina cálida, funcional y con encanto navideño.

elegir utensilios de cocina dignos de revivir

Decorar las encimeras con objetos prácticos, funcionales y felices. Créditos: Le Creuset

Además:

  • Aprovechar la decoración vertical para liberar las mesadas: estantes, campanas, vigas y ventanas.

  • Usar elementos funcionales con estética navideña: porta utensilios, paños, jaboneras, saleros temáticos.

  • Incorporar verde natural sin ocupar espacio: coronas en alacenas, guirnaldas en marcos y lámparas.

  • Integrar cerámica y vajilla especial como decoración activa (Le Creuset, plata, bandejas, bowls).

  • Decorar con frutas y hierbas aromáticas (como romero).

  • Apostar por velas y luz cálida para sumar ambiente sin saturar.

  • Añadir piezas personales (plata antigua, recuerdos, adornos pequeños).

  • Combinar maximalismo o minimalismo, según el estilo, sin perder funcionalidad.

probar formas inesperadas con las ramas flores y plantas

Probar formas inesperadas con las flores, ramas y plantas. Créditos: FLOWERBX.

Cocina con espíritu navideño

En definitiva todas éstas son Ideas prácticas para sumarle a la cocina decoración con espíritu navideño y sin perder espacio, usando la verticalidad, integrando piezas funcionales con estética festiva, sumando naturaleza, frutas de temporada, vajilla especial y velas cálidas, para en definitiva crear un ambiente cálido, familiar y útil (para ese espacio de la casa).

aportar calidez y textura en la encimeras con la madera

Aportar textura y calidez en la encimera con la madera. Créditos: Future.

