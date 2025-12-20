Navidad en la cocina: ideas fáciles y elegantes para la decoración de mesadas

Colores, aromas y pequeños detalles pueden transformar la cocina sin sacrificar comodidad. Guardá estas ideas para decorar tu cocina esta Navidad.

Lo mejor de la Navidad es que no faltan ideas para llevar la decoración a todo el hogar. Créditos: Marie Flanagan

La cocina, también puede sentir la navidad sin llenarla de cosas: solo elegir bien dónde y cómo hacer la decoración. Podés colgar guirnaldas o coronas, decorar con objetos que no usás mucho, sumar especias como romero y hasta encender algunas velas. La idea es agregar magia y mantener las mesadas libres para cocinar sin caos.

decorar las encimeras en multiples niveles Decorar las encimeras implica hacerlo en múltiples niveles. Créditos: L. Hayslett para Serena y Lily /R.Garvin

Decoración vertical para liberar espacio Desde aprovechar la verticalidad y sumar elementos prácticos con estética navideña hasta incorporar naturaleza, aromas y piezas decorativas con historia: así se logra una cocina cálida, funcional y con encanto navideño.

elegir utensilios de cocina dignos de revivir Decorar las encimeras con objetos prácticos, funcionales y felices. Créditos: Le Creuset

