Quién es el mendocino detrás del auto decorado con 3.200 luces navideñas que se viralizó

Un video grabado en pleno Parque General San Martín se volvió viral luego de que un usuario registrara el paso de un auto completamente iluminado con luces navideñas . Lo que parecía una simple curiosidad nocturna terminó convirtiéndose en un fenómeno en redes sociales y generando miles de comentarios.

Detrás del llamativo vehículo hay una historia que mezcla nostalgia, creatividad y un espíritu festivo que contagió a toda la ciudad.

El protagonista es David Emmanuel Mairan Falcón (34 años), mendocino del barrio La Favorita, que hace 12 años vive en Santiago de Chile. Viajó a su provincia para pasar las Fiestas con su familia, sin imaginar que su Hyundai Accent terminaría siendo una de las postales virales de la Navidad en Mendoza .

“Nunca pensé que iba a hacerse viral ni que iba a tener la repercusión que tuvo”, confiesa David, todavía sorprendido por el alcance del video.

Según cuenta, la idea surgió viendo videos de autos navideños en otros países. Le propuso el proyecto a su pareja y decidieron hacerlo realidad acá, en su tierra.

Embed - Auto Navideño

3.200 luces, un conversor y tres horas de trabajo

El vehículo no pasó desapercibido por una buena razón: David instaló 3.200 luces LED sobre la carrocería, todas fijadas con cinta adhesiva.

“El día que preparamos el auto estuvimos tres horas. Pegamos todas las luces con cinta y usé un convertidor de 12 voltios a 220 para hacerlas funcionar”, explica.

auto navideño Unas 3.200 luces transformaron al auto en un verdadero atractivo en Navidad.

El Hyundai Accent quedó completamente iluminado y, como era de esperarse, llamó la atención apenas salió a la calle.

Primero lo probaron en el barrio; después decidieron ir al Parque General San Martín. Y ahí ocurrió: alguien lo filmó, el video llegó a las redes y se volvió furor.

Niños fascinados y fotos en cadena

Una de las cosas que más emocionó a David fue la reacción del público, especialmente los más chicos. “Muchos niños se acercaban emocionados a ver algo así y pedían fotos. Eso fue lo más lindo”, cuenta.

Los comentarios en redes y la espontaneidad de las personas completaron la escena navideña que lo impulsó a seguir con esta tradición improvisada.

auto navideño (2) Muchos mendocinos se acercaron a sacarse una foto con el auto navideño.

“Soy tuerca”: la pasión detrás del proyecto

David reconoce que lo suyo no fue un simple chispazo creativo: le encantan los autos desde siempre. “Me gusta el mundo de los autos, soy un tuerca”, admite entre risas.

Y aunque vive en Chile, mantiene un fuerte vínculo con su provincia. Tanto, que ya anticipa su plan para Año Nuevo.

auto nevideño 3

¿Se viene el “auto navideño” 2.0 para recibir el 2026?

David regresará a Mendoza para celebrar el Año Nuevo y no descarta volver a preparar el auto para una segunda edición del fenómeno. “Estoy evaluando la posibilidad de hacerlo de nuevo. Puede ser que el auto navideño vuelva, mi ‘regalón’ tal vez salga otra vez”, adelanta.

Mientras tanto, el video sigue sumando reproducciones y confirmando algo que en redes es ley: a veces, los momentos más simples se convierten en los más virales.