Así funciona el auto inteligente para controlar el estacionamiento medido en Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza presentó una nueva herramienta para el control del estacionamiento medido digital: un auto controlador que recorre las calles con cámaras inteligentes y verifica si los vehículos tienen iniciado el estacionamiento desde la app SEM Mendoza. El sistema se encuentra en etapa de prueba piloto y busca reforzar el control sin sumar más burocracia para los conductores. El móvil es 100% eléctrico, lo que suma un componente ambiental al proyecto.

Desde el Municipio explicaron que el desarrollo surge de un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, responsable del software. Además, la tecnología se incorpora al sistema actual y apunta a mejorar la experiencia de quienes estacionan en ciudad.

El vehículo cuenta con una cámara integrada que reconoce automáticamente las patentes de los autos estacionados dentro de las zonas alcanzadas por el sistema digital. A partir de ese registro, el software cruza la información y verifica en tiempo real si el usuario inició o no el estacionamiento medido desde la aplicación.

El nuevo auto controlador recorre las calles y verifica en tiempo real el uso del estacionamiento medido digital en la capital mendocina.

“Lo que hace es tomar las patentes y chequear si el estacionamiento está habilitado”, explicó en diálogo con MDZ Federico González, fiscalizador de la Secretaría de Hacienda. En los casos donde no figura iniciado, el procedimiento es el mismo que se utiliza hoy y se realiza un llamado de atención y se orienta al conductor para que pueda usar la app.

Desde la Municipalidad remarcan que el enfoque no es sancionatorio, sino informativo y preventivo. El sistema funciona como un complemento del trabajo que ya realizan los agentes en la calle, a quienes el municipio define como facilitadores del uso del estacionamiento medido digital.

Control urbano y próximos pasos

Además del control del estacionamiento, el auto permite relevar situaciones en la vía pública, como incidentes o eventos que puedan requerir atención municipal. Según explicó José Bodari, técnico de SEM, esta información amplía la capacidad de observación del municipio sobre lo que ocurre en la ciudad.

El proyecto todavía está en fase de ajustes y pruebas, con evaluaciones internas que se realizan en lo que el equipo llama “el laboratorio” del municipio. La idea es medir resultados, corregir desvíos y garantizar que el sistema funcione de manera precisa antes de su despliegue más amplio.

De acuerdo a lo adelantado por González, el objetivo es avanzar con la implementación gradual durante 2026, siempre en función de los resultados de esta etapa piloto. Mientras tanto, la Ciudad sigue sumando usuarios al SEM Mendoza, que ya supera los 80.000 registrados, y consolida un modelo de control más moderno, sustentable y apoyado en tecnología local.