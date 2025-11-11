Así fue la transformación de Coti Romero que encendió Instagram

La ex Gran Hermano apostó por el platinado que marcó sus inicios. No te pierdas las fotos del look de Coti en la nota.

Coti Romero decidió volver a su versión más icónica. La ex participante de Gran Hermano se despidió del castaño claro y recuperó su rubio platinado, ese tono que la hizo destacar en sus primeros meses de fama. El cambio fue total y, apenas compartió las fotos, sus seguidores enloquecieron.

El responsable del look fue Luca Salvo, estilista de figuras como Cazzu y Charlotte Caniggia, quien apostó por un trabajo de iluminación con matices fríos y reflejos perlados. El resultado fue un color luminoso y perfectamente integrado con su tono de piel.

Coti acompañó el cambio con un peinado de ondas suaves y naturales, logrando una imagen muy femenina. El maquillaje fue sutil, con labios nude y ojos delineados apenas, dejando que el cabello fuera el verdadero protagonista.

El regreso al rubio no fue solo una decisión estética, sino también de identidad. Coti volvió al color con el que se dio a conocer, pero esta vez desde otro lugar, más segura de sí misma.