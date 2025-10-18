¡Bomba! Quiénes son los tres conductores que maneja El Nueve tras la renuncia de Laurita Fernández

Laurita Fernández confirmó el fin de su ciclo Bienvenidos a ganar en El Nueve a fin de año, ¿quiénes pueden reemplazarla?

El prime time de El Nueve se prepara para una reestructuración significativa de cara al 2026. La conductora Laurita Fernández confirmó que dejará el ciclo que lideraba, Bienvenidos a ganar lo que puso a las autoridades del canal en la búsqueda inmediata de figuras capaces de tomar el relevo.

En diálogo con Alejandro Guatti para Intrusos (América TV), la bailarina explicó su decisión: "No sigue, terminamos a fin de año. Es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuándo hacer una pausa. Está bueno cambiar y renovarse".

Listorti y Wirzt entre los candidatos para reemplazar a Laurita Fernández ¿Quiénes podrían reemplazar a Laurita Fernández en El Nueve? Al ser consultada sobre su futuro, Laurita Fernández reveló que su próximo destino profesional es la temporada teatral: "Termino a fin de año y me voy a la temporada. No tengo ningún destino en televisión confirmado". De esta manera, la conductora desmintió los rumores que la situaban como posible incorporación de El Trece.

Por otro lado, el periodista Alejandro Castelo fue el encargado de revelar en Ya fue Todo, el stream de Jotax Digital, quiénes son los nombres que el canal y la productora buscan para conducir la nueva versión de Bienvenidos a ganar.

José María Listorti. José María Listorti es un fuerte candidato para reemplazarla. Archivo MDZ Castelo detalló los perfiles que interesan a la producción y dio tres nombres específicos. El primero en la lista es el de José María Listorti, a quien definió como un conductor consagrado. "Ya condujo programas de canto, big show, y a Kuarzo le encantaría que esté él", afirmó.