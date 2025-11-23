El pueblo que creó el primer dólar y sorpresivamente no se encuentra en EE.UU.

El dólar estadounidense es la moneda más utilizada en el mundo. Es la principal moneda de curso legal global y el patrón oro no oficial.

Según la Reserva Federal, el 58% de las reservas financieras del planeta se encuentran en dólares estadounidenses, más del doble del total de las reservas extranjeras de euros, yenes y renminbi juntas.

31 países lo han adoptado como moneda oficial o han nombrado su moneda en su honor; 65 países vinculan el valor de sus monedas al dólar; y actualmente se acepta en lugares tan remotos como Corea del Norte, Siberia y estaciones de investigación en el Polo Norte.

Sin embargo, un lugar donde no se acepta el dólar es en la pequeña ciudad checa de Jáchymov, lo cual resulta irónico, pues fue allí, en los bosques de las montañas Krušné hory de Bohemia, donde se originó el dólar hace más de 500 años, en 1520.

Estando en el museo de la Casa Real de la Moneda de Jáchymov, del siglo XVI, el mismo lugar donde se acuñaron los primeros ancestros del dólar, saqué de mi cartera un billete de un dólar con la efigie de George Washington y el guía Jan Francovič sonrió y me detuvo.

"Hace mucho que no veo uno de estos", dijo, y llamó a dos colegas. "En Jáchymov solo aceptamos coronas, euros o, a veces, rublos rusos. Usted es el primer estadounidense que viene aquí en más de tres años".

Eliot Stein El museo de la Casa Real de la Moneda de Jáchymov es donde se acuñó el antepasado ​​del dólar hace 500 años.

La cuna del dólar

Bienvenidos a Jáchymov: un tranquilo pueblo de 2.300 habitantes cerca de la frontera checo-alemana, cuna del dólar y, a la vez, lugar donde no hay dólares.

Probablemente nunca hayan oído hablar de él. Seguramente desconocían que forma parte de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Y es probable que nunca se hubieran percatado de que la moneda que impulsa el mundo se originó en este pueblo de una sola calle, que sigue recuperándose del colapso del comunismo y que cuenta con más burdeles que bancos.

De hecho, es posible pasar un día entero recorriendo la calle principal de Jáchymov, pasando por sus edificios góticos y renacentistas abandonados que se desploman por la ladera, rodeando su opulento conjunto de balnearios al pie del valle y subiendo hasta su castillo del siglo XVI, y no darse cuenta de que fue la cuna del dólar.

"¿Cómo lo supiste? No hay ningún cartel que lo anuncie; ¡la mayoría de la gente que vive aquí ni siquiera lo sabe!", exclamó Michal Urban, director de la organización sin ánimo de lucro para el desarrollo de la Región Montañosa Krušné hory – Erzgebirge.

Lo dijo mientras me guiaba por una oscura escalera hasta el sótano abovedado de la Casa de la Moneda, donde se aquilataban las monedas.

"Ningún otro pueblo minero del mundo ha tenido tanta influencia como Jáchymov, pero hemos olvidado nuestra historia".

Mucho antes de que existiera Jáchymov, las onduladas montañas que separan la actual Bohemia de Sajonia estaban dominadas por lobos y osos que vagaban por sus bosques vírgenes.

Cuando se descubrieron grandes cantidades de plata en 1516, un emprendedor noble local, el conde Hieronymus Schlick, bautizó la zona como Joachimsthal (Valle de Joaquín) en honor al abuelo de Jesús, el santo patrón de los mineros de la zona.

"En aquella época, Europa era un continente de ciudades-Estado con gobernantes locales que luchaban por el poder", explicó el historiador local Jaroslav Ochec.

"Al no existir una unidad monetaria estándar entre ellos, una de las formas más efectivas con las que los gobernantes podían afirmar su control era acuñar su propia moneda, y eso fue lo que hizo Schlick".

Eliot Stein Aunque el primer tálero tenía una imagen de Joaquim y el león de Bohemia, las versiones posteriores rindieron homenaje a los reyes en el poder.

Moneda de referencia

El 9 de enero de 1520, la Asamblea de Bohemia concedió oficialmente a Schlick permiso para acuñar sus monedas de plata.

El conde estampó la imagen de Joaquim en el anverso, el león bohemio en el reverso y bautizó su nueva moneda como "joachimsthalers", que pronto se abrevió como "tálero".

En una época en la que el contenido metálico de las monedas era el único determinante de su valor, Schlick tomó dos decisiones acertadas para garantizar la difusión y la supervivencia de los táleros.

En primer lugar, les dio el mismo peso y diámetro que los guldengroschen (moneda de 29,2 g) que circulaban en gran parte de Europa central, lo que facilitó su aceptación por parte de los reinos vecinos.

Y lo que es más importante: acuñó más monedas de las que el mundo había visto hasta entonces.

En tan solo diez años, Joachimsthal pasó de ser una aldea de 1.050 habitantes al mayor centro minero de Europa: un bullicioso núcleo con 18.000 personas, 1.000 minas de plata y 8.000 mineros.

En 1533, Joachimsthal era la segunda ciudad más grande de Bohemia después de Praga, y a mediados del siglo XVI, Urbano estimó que unos 12 millones de táleros acuñados en estas montañas se habían extendido por toda Europa, muchos más que cualquier otra moneda del continente.

Los depósitos de plata de Joachimsthal pronto se agotaron, pero para 1566, el tálero era tan conocido en toda Europa que, cuando el Sacro Imperio Romano Germánico quiso establecer un tamaño y un contenido de plata estándar para las numerosas monedas locales de su reino, eligió el tálero, denominando a todas las monedas de plata aceptables como "Reichsthalers" (táleros del imperio).

"Durante los siguientes 300 años, muchos países del mundo modelaron su moneda a imagen y semejanza del tálero", dijo Urban, contemplando los tejados de metal oxidado de Jáchymov, el imponente pozo blanco de la mina en funcionamiento continuo más antigua de Europa y el castillo de Schlick, que aún se alza majestuoso sobre la ciudad.

"Pronto, el tálero comenzó a tener vida propia lejos de aquí".

Eliot Stein El imponente pozo de la mina Svornost, la mina en funcionamiento continuo más antigua de Europa, aún se alza sobre Jáchymov.

A medida que los gobernantes de toda Europa comenzaron a remodelar sus monedas a semejanza del tálero, también las renombraron en sus propios idiomas.

En Dinamarca, Noruega y Suecia, el tálero se conoció como "daler". En Islandia, como "dalur". Italia tenía el "tallero", que no debe confundirse con el "talar" (Polonia), el "tàliro" (Grecia) ni el "taller" (Hungría).

En Francia, era el "jocandale", y "en poco tiempo, circulaban unas 1.500 imitaciones entre los pequeños y densamente poblados Estados del Sacro Imperio Romano Germánico", escribe Jason Goodwin en su libro "Greenback: The Almighty Dollar and the Invention of America" ("El billete verde: El todopoderoso dólar y la invención de América").

El tálero pronto se extendió a África, donde se utilizó en Etiopía, Kenia, Mozambique y Tanzania hasta la década de 1940, y por gran parte de la Península Arábiga e India, donde siguió en circulación durante el siglo XX.

La moneda oficial de Eslovenia fue el tálero hasta 2007. En Samoa, la moneda aún se llama tálero. Y las monedas de Rumania (leu), Bulgaria (lev) y Moldavia (leu) toman sus nombres del león acuñado en el primer tálero hace 500 años.

Pero fue el tálero holandés ("dólar león", o "dáler" para abreviar, pronunciado casi igual que el "dólar" en inglés) el que dio nombre a la moneda estadounidense.

Tras llegar a Nueva Ámsterdam en el siglo XVII con los colonos holandeses, los dálers se extendieron rápidamente por las Trece Colonias y los colonos angloparlantes comenzaron a llamarlos, al igual que a todas las monedas de plata de peso similar, incluyendo el real de a ocho español, "dólares".

El dólar se convirtió en la moneda oficial de Estados Unidos en 1792 (el mismo año en que se acuñó el primer centavo) y, desde entonces, el dólar, inspirado en el tálero, ha continuado su expansión por todo el mundo, llegando a lugares como Australia, Namibia, Singapur y Fiyi.

Sin embargo, mientras Urban y Ochec me guiaban fuera de la Casa de la Moneda, pasando junto a una alambrada que rodeaba una torre de vigilancia militar en una colina cercana, descubrí que las minas de Jáchymov también tienen una historia mucho más oscura.

Eliot Stein En el oscuro sótano abovedado bajo la Real Casa de la Moneda se aquilataban los primeros táleros.

Oscuro pasado

Cuando los brillantes depósitos de plata del pueblo se agotaron, los mineros comenzaron a encontrar una misteriosa sustancia negra como la noche que provocaba una alarmante incidencia de enfermedades pulmonares mortales.

Llamaron a este mineral uraninita "pechblenda" ("pech" significa "mala suerte" en alemán).

En 1898, mientras exploraba las minas del pueblo, la física Marie Curie descubrió que el mismo mineral que había producido los primeros dólares contenía dos elementos radiactivos: radio y polonio.

El descubrimiento le desfiguró las manos, la convirtió en la primera mujer en ganar un premio Nobel y, finalmente, le causó la muerte.

Pero también sentó las bases para el inesperado segundo acto del pueblo: las mismas minas que acuñaron la moneda mundial impulsarían ahora la carrera armamentística nuclear.

Durante las décadas siguientes, las minas de plata reabiertas del pueblo se convirtieron en la principal fuente mundial de radio.

Los nazis experimentaron con un reactor nuclear en este lugar. El "padre de la bomba atómica", J. Robert Oppenheimer, escribió su tesis sobre los yacimientos de uranio de Joachimsthal.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia recuperó Joachimsthal de Alemania, rebautizándola como Jáchymov y expulsando a la población germanoparlante que había vivido allí durante siglos junto a colonos checos.

El gobierno firmó un tratado secreto con Stalin que convirtió la ciudad en un gulag ruso.

dpa picture alliance/Alamy Los edificios góticos y renacentistas que fueron majestuosos en el pasado, ahora se están derrumbando en las calles de Jáchymov

"Esto marcó el inicio de un período funesto de nuestra historia", dijo Urban, mientras caminaba por el bosque a lo largo del sendero de 8,5 km conocido como el Infierno de Jáchymov, que recorre la historia del valle, desde sus inicios como centro minero de plata hasta convertirse en un campo de concentración soviético.

"Antes de la guerra, los habitantes de esta zona se sentían muy orgullosos de haber creado el dólar. Pero con el cambio demográfico, este recuerdo se perdió y las minas se explotaron para ayudar a Rusia a fabricar la bomba atómica".

Después de que la bomba atómica de Oppenheimer pusiera fin a la Segunda Guerra Mundial, unos 50.000 prisioneros políticos soviéticos fueron enviados a Jáchymov entre 1949 y 1964 para extraer, triturar y cargar uranio, combustible del arsenal nuclear de la URSS.

De hecho, podría decirse que dos de los símbolos de poder más potentes del mundo moderno —el dólar y las armas nucleares— tienen su origen en este pintoresco pueblo minero de las colinas de Bohemia.

Eliot Stein Los lujosos balnearios que bombean agua radiactiva atraen a turistas que buscan terapias alternativas en Jáchymov.

Hoy, Jáchymov aún lucha con su turbulento pasado. Los enormes acumulaciones de desechos que antaño afeaban el valle comienzan a ser engullidos por árboles perennes.

Las hileras de casas del siglo XIX, tapiadas y construidas con niveles tóxicos de residuos de uranio, están siendo restauradas lentamente.

Y la última mina operativa de Jáchymov, Svornost, que suministró plata para los primeros dólares, ahora bombea agua radiactiva a tres inquietantes y lujosos complejos turísticos que anuncian "terapia con agua de radón".

Todavía no hay ningún letrero en Jáchymov que reivindique su legítimo derecho a ser la cuna del dólar.

Pero si uno visita el museo de la Casa Real de la Moneda y pregunta a los guías, estos señalarán con orgullo detrás del mostrador y te mostrarán un pequeño marco con una flamante moneda de George Washington.

Este artículo apareció en BBC Travel. Puedes leer la versión original en inglés aquí.

BBC

