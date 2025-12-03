Pintadas, mobiliario roto y un parlante arrojado por la ventana: los daños en el colegio Santa María

Los alumnos de 5° año del colegio Santa María causaron daños en las instalaciones y el mobiliario. Todos los involucrados recibieron 20 amonestaciones.

Tras la severa sanción de 20 amonestaciones para cada uno de los alumnos de 5° año del colegio Santa María por daños y destrozos la semana en el marco de los últimos días de clases, las autoridades escolares dieron a conocer en detalle qué hicieron ese día los estudiantes.

150 alumnos del colegio Santa María con 20 amonestaciones El jueves 27 de noviembre, una gran parte de los alumnos de 5° año del colegio universitario Santa María generó un gran alboroto en la institución. Según trascendidos, los estudiantes querían que les dieran el último día de clases libre, pero las autoridades se negaron, por lo que los adolescentes hicieron un gran reclamo que terminó en vandalismo y desmanes.

Ante esta situación, las autoridades convocaron al Consejo Escolar y emitieron una resolución en la que se estableció una sanción de 20 amonestaciones para cada alumno que participó de la revuelta y un plan de trabajo para reducir el castigo a 14 amonestaciones.

Alumnos del último año del colegio Santa María Alumnos del último año del colegio Santa María rompieron hojas y las tiraron al patio interno de la institución. El reclamo de los padres Cuando los papás de los estudiantes del colegio Santa María recibieron las notificaciones sobre las sanciones se acercaron al establecimiento escolar para exigir explicaciones, detalles sobre el plan de trabajo y las consecuencias en los legajos de sus hijos.

Además, señalaron un grupo de diez alumnos que no fueron alcanzados por la sanción y hasta hablaron de “protegidos” por las autoridades.