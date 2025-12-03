Pintadas, mobiliario roto y un parlante arrojado por la ventana: los daños en el colegio Santa María
Los alumnos de 5° año del colegio Santa María causaron daños en las instalaciones y el mobiliario. Todos los involucrados recibieron 20 amonestaciones.
Tras la severa sanción de 20 amonestaciones para cada uno de los alumnos de 5° año del colegio Santa María por daños y destrozos la semana en el marco de los últimos días de clases, las autoridades escolares dieron a conocer en detalle qué hicieron ese día los estudiantes.
150 alumnos del colegio Santa María con 20 amonestaciones
El jueves 27 de noviembre, una gran parte de los alumnos de 5° año del colegio universitario Santa María generó un gran alboroto en la institución. Según trascendidos, los estudiantes querían que les dieran el último día de clases libre, pero las autoridades se negaron, por lo que los adolescentes hicieron un gran reclamo que terminó en vandalismo y desmanes.
Ante esta situación, las autoridades convocaron al Consejo Escolar y emitieron una resolución en la que se estableció una sanción de 20 amonestaciones para cada alumno que participó de la revuelta y un plan de trabajo para reducir el castigo a 14 amonestaciones.
El reclamo de los padres
Cuando los papás de los estudiantes del colegio Santa María recibieron las notificaciones sobre las sanciones se acercaron al establecimiento escolar para exigir explicaciones, detalles sobre el plan de trabajo y las consecuencias en los legajos de sus hijos.
Además, señalaron un grupo de diez alumnos que no fueron alcanzados por la sanción y hasta hablaron de “protegidos” por las autoridades.
Los padres sostuvieron que, si bien hubo actos reprochables, la respuesta institucional no distingue grados de participación. “Habrán algunos más responsables que otros, pero si todos quisieran hacerlo colectivo, la sanción es desmedida”, afirmó Diego.
El detalle de los daños
El representante legal del colegio universitario Santa María, Juan Andrés Torrecilla, indicó a MDZ que el 27 de noviembre los alumnos de 5° año generaron destrozos en la escuela.
“La resolución surge como consecuencia de los daños que había a las instalaciones, pintaron pizarrones, mancharon paredes, arrancaron cables, tiraron por la ventana un parlante”, dijo el responsable legal.
“En el mismo edificio funciona la facultad. Subieron hasta el 4° piso y arrancaron presentaciones de los alumnos de la carrera de Diseño que todavía no habían sido evaluadas por los profesores. Es una situación muy grave”, agregó Torrecilla.