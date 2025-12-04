Un camión volcó en la Panamericana: corte total y desvíos por el ramal Pilar

Un camión volcó este jueves en la Panamericana, a la altura del kilómetro 41,5 del ramal Campana, en sentido a Capital Federal. Hay corte total y desvíos.

Un importante operativo de emergencia se montó esta mañana en la Autopista Panamericana luego de que un camión volcara a la altura del kilómetro 41,5, en el ramal Campana, con sentido a Capital Federal. Por motivos que aún se investigan, el vehículo perdió el control, terminó recostado sobre la calzada y derramó parte de su carga.

Así está la Panamericana en estos momentos Panamericana Corte Según informaron fuentes viales, el camión transportaba aceite, que se mezcló con combustible al momento del vuelco. El líquido se esparció sobre ambos carriles, lo que obligó a interrumpir totalmente el tránsito en los dos sentidos para garantizar la seguridad de los automovilistas y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Los desvíos son totales hacia las colectoras a la altura de Ingeniero Maschwitz, mientras personal de Bomberos, Autopistas del Sol y varias grúas trabajan en la zona para remover el vehículo siniestrado y limpiar la traza afectada. Las autoridades advierten que las demoras son significativas y piden a los conductores optar por rutas alternativas.