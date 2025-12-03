Amonestaciones masivas por el festejo descontrolado de los alumnos de 5° año

El festejo del último día de clases de los alumnos de 5° año del colegio universitario Santa María terminó con amonestaciones masivas para todos los estudiantes que participaron de la escandalosa celebración . Es que desde la escuela constataron daños a las instalaciones y el mobiliario, e insultos a docentes y directivos.

La descontrolada celebración del último día de clases ocurrió el jueves 27 de noviembre. Lo primero que circularon fueron los videos de los estudiantes arrojando las hojas de las carpetas en los pasillos y el patio interno del colegio Santa María de Godoy Cruz.

Pero el festejo siguió. Algunos alumnos de 5° año dañaron las instalaciones, los bancos y hasta destruyeron proyectos de estudiantes de carreras universitarias que comparten el edificio.

Además, los adolescentes no escucharon las indicaciones de las autoridades e insultaron a docentes, no docentes y directivos.

Ante los desmanes ocurridos, las autoridades del colegio universitario Santa María no dudaron en aplicar sanciones ejemplificadoras: 20 amonestaciones para cada uno de los alumnos que participaron en los hechos.

El Consejo Escolar del colegio aseguró que los estudiantes no cumplieron con el Reglamento de Convivencia y Disciplina por lo tanto, debían ser sancionados. En total, aplicó 20 amonestaciones para cada estudiante que podrán reducir a 14 si los chicos cumplen con el Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar entre el 12 y el 18 de diciembre.

El comunicado del colegio universitario Santa María

Anoche, desde el colegio Santa María emitieron un comunicado oficial donde explicaron los hechos, las sanciones, el plan de trabajo y el objetivo de la institución.

La Universidad Champagnat informa que, mediante Resolución Rectoral N° 065-REC-2025se dispusieron medidas institucionales, pedagógicas y disciplinarias frente a los hechos ocurridos el día 27 de noviembre de 2025 en el Colegio Universitario Santa María, que involucraron a estudiantes de quinto año. La decisión rectoral se adopta tras el análisis efectuado por el Consejo Escolar del Colegio, conforme lo previsto por el Reglamento de Convivencia y Disciplina.

El Consejo Escolar constató daños materiales en instalaciones, mobiliario y bienes institucionales; afectación a producciones académicas de estudiantes de la Facultad de Informática y Diseño; conductas disruptivas; incumplimiento de órdenes de directivos, docentes y preceptores; y expresiones ofensivas hacia las autoridades. Todo ello encuadra en faltas graves y muy graves contempladas en los arts. 3 y 4 del Reglamento vigente.

La Resolución dispone:

20 amonestaciones para todos los estudiantes involucrados.

Una posible reducción a 14 amonestaciones condicionada al cumplimiento íntegro y verificable del Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación Escolar.

Aclara que los alumnos con más de 5 amonestaciones previas quedan excluidos de la reducción.

El Plan de Trabajo de Reparación y Recapacitación incluye actividades comunitarias, institucionales y de formación ética y convivencial, a desarrollarse entre el 12 y 18 de diciembre.

El plan comprende tareas de limpieza y reparación, proyectos pedagógicos, elaboración de materiales para los distintos niveles, actividades solidarias y participación en talleres de convivencia.

Además, todos los estudiantes deberán preparar y aprobar un coloquio formativo como instancia obligatoria de reflexión y aprendizaje sobre normas institucionales y responsabilidades.

La Universidad Champagnat y el Colegio Universitario Santa María reafirman que el régimen institucional reconoce, entre los derechos de los estudiantes, el de ser formados, orientados y acompañados en la adquisición de normas éticas y morales, necesarias para integrarse positivamente en la comunidad. En coherencia con estos principios, la respuesta institucional frente a situaciones de inconducta no se limita a sanciones, sino que incorpora instancias pedagógicas orientadas a la reflexión, la reparación y el aprendizaje significa