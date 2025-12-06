Intenso movimiento hacia la Costa Atlántica en el inicio del fin de semana largo

Miles de autos transitan la Autovía 2 rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo. Se registran 2.000 vehículos por hora en Samborombón y hay demoras.

Intenso tránsito en Ruta 11 y en Autovía 2 hacia la Costa Atlántica en el inicio del fin de semana largo. Foto: NA

Desde la madrugada de este sábado, un incesante caudal de vehículos comenzó a abandonar el AMBA con destino a la Costa Atlántica, anticipando un fin de semana largo que promete alto movimiento turístico. La circulación se volvió evidente en la Autovía 2, donde el tránsito hacia las playas mostró una intensidad sostenida.

Fuentes consultadas por la agencia de noticias NA señalaron que en el peaje de Samborombón se contabilizaron más de 2.000 autos por hora, una cifra que confirma la magnitud del flujo.

Aún así, el número se encuentra por debajo de otros picos registrados en feriados anteriores. Se estima que el tránsito crecerá hacia el mediodía.

Expectativas en la Costa Atlántica Mientras tanto, operadores turísticos ven con buenos ojos el arranque, aunque moderan expectativas y admiten que la afluencia sería menor a la observada en el último fin de semana extra largo de noviembre.

Para aliviar la ruta, Vialidad bonaerense activó restricciones al transporte pesado, buscando mejorar la seguridad y evitar la superposición entre camiones y autos particulares.