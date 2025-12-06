El Hospital Garrahan pone en marcha el mayor plan de obras de su historia

El Hospital Garrahan inició un proceso de renovación: nuevas camas, quirófanos equipados y áreas de internación ampliadas para mejorar la atención pediátrica.

Se trata de seis intervenciones clave destinadas a mejorar la atención médica, la seguridad y el bienestar de pacientes y trabajadores del centro pediátrico.

El Hospital Garrahan activó el plan de obras de infraestructura más ambicioso de toda su historia, un proyecto que transformará la atención pediátrica con seis obras centrales destinadas a modernizar servicios, reforzar la seguridad y mejorar el día a día de pacientes y trabajadores.

De acuerdo con información confirmada por fuentes consultadas, el programa incluye la adquisición de 310 camas nuevas, que reemplazarán a las que lleva usando el hospital desde hace más de treinta años. Las nuevas unidades, más cómodas y con tecnología actualizada, responden a estándares internacionales de cuidado hospitalario.

El plan también abarca la incorporación de equipamiento de última generación para siete quirófanos completamente renovados, junto con la refacción integral de habitaciones, baños y espacios de descanso utilizados por el personal de guardia, una demanda histórica dentro de la institución.

Nuevas obras en el Garrahan Entre los trabajos contemplados destaca la creación de una nueva área de internación con 32 camas adicionales, que incluirá un sector de corta estancia para pacientes oncológicos, un espacio destinado a estudios de sueño y una zona especializada para la preparación de medicamentos. Paralelamente, se remodelará otra unidad de internación para ofrecer más privacidad y confort, con baños ampliados y mejoras en la distribución.