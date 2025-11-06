Las autoridades del Hospital Garrahan no cobrarán el aumento del 61%

El miércoles por la noche, los miembros del Consejo de Administración del Hospital Garrahan anunciaron la decisión de no percibir el incremento salarial anunciado por el Gobierno. Mario Lugones celebró esta medida en sus redes.

El martes 4 de noviembre, el Gobierno anunció el aumento salarial del 61% para todo el personal del Hospital Garrahan, medida que fue celebrada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) así como por los demás trabajadores del nosocomio. Sin embargo, en las últimas horas, desde la cuenta oficial del Garrahan compartieron un comunicado informando que las autoridades decidieron no percibir el incremento.

“Las autoridades del Garrahan decidieron no percibir el aumento salarial del 61%. En línea con las medidas de eficiencia que caracterizan a esta gestión, los miembros del Consejo de Administración y el director Médico firmaron un comunicado oficial expresando su decisión de no percibir el incremento salarial del 61% anunciado el día 4 de noviembre del corriente año para todo el personal del Hospital”, reza el comunicado difundido en redes el miércoles por la tarde.

Asimismo, agregaron: “Esta decisión reafirma el compromiso de esta gestión con la austeridad, valor que permitió alcanzar un orden administrativo y financiero histórico, garantizando la sostenibilidad y crecimiento del hospital”.

El mensaje de Mario Lugones tras el anuncio Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, compartió un mensaje celebrando la decisión de las autoridades del hospital. "En un gesto de responsabilidad, los miembros del Consejo de Administración y el director Médico decidieron no percibir el incremento salarial del 61% anunciado para todo el personal del Hospital", comenzó.