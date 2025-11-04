Trabajadores del Garrahan celebran aumento salarial del 61% y hablan de "una causa nacional"

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan calificó el aumento del 61% como el resultado de una lucha social colectiva.

Los trabajadores del Hospital Garrahan, representados por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), celebraron el aumento salarial del 61% anunciado por la dirección del hospital. Según la secretaria general Norma Lezana, la medida es el reconocimiento a una “causa nacional” que defendió tanto la salud pública como a las infancias atendidas en la institución.

La recomposición salarial, según el comunicado difundido por la APyT, fue considerada un logro colectivo que trasciende el ámbito gremial. Norma Lezana, nutricionista infantil y referente sindical, afirmó que el incremento es “un reconocimiento a un verdadero movimiento social” que logró poner en el centro la importancia del hospital y su función en el sistema público de salud.

Un reconocimiento al movimiento social Lezana explicó que, aunque no se haya aplicado formalmente la Ley de Emergencia en Pediatría, el aumento “se aproxima al cálculo” previsto por dicha norma. “Para nosotros, es un reconocimiento al movimiento social que construimos junto a familiares, organizaciones sociales, de salud y de derechos humanos, en defensa de un hospital que es patrimonio nacional”.

Durante los últimos años, el personal del Garrahan sostuvo reclamos por mejores condiciones laborales y presupuestarias, en medio de tensiones con las autoridades nacionales. La dirigente recordó que en ese contexto enfrentaron “campañas de desinformación, fake news e intentos de amedrentamiento”, pero que lograron revertir la situación gracias al acompañamiento social y al trabajo conjunto del equipo de salud.

Lucha colectiva y defensa de la salud pública La secretaria general subrayó que el aumento “materializa una forma de justicia” alcanzada tras una “lucha enorme” que unió a trabajadores, familias y la comunidad en general. “Esperamos que se cumpla en todos los términos lo que anunció la dirección del hospital”, agregó Lezana, destacando que la expectativa ahora está puesta en la implementación efectiva del incremento.